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Росіяни поранили трьох цивільних мешканців Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів області.

Росіяни поранили трьох цивільних мешканців Сумщини
Росіяни поранили трьох цивільних мешканців Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 28 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Білопільська, Березівська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів Сумської області, під час яких було зафіксовано 220 вибухів. 

Зокрема, по Миколаївській громаді росіяни завдали ракетного удару, внаслідок якого поранення отримали троє цивільних людей.

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Краснопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії, мінометів, та безпілотниками.

Есманьську громаду ворог атакував КАБами, мінометами, танками та дронами.

Також російські військові скинули КАБи на Березівську, Юнаківську та Хотінську громади.

По Білопільській громаді окупанти вдарили мінометами, артилерією, КАБами та дронами.

По Великописарівській громаді армія РФ вдарила з артилерії, мінометів та дронами, а по Глухівській - з артилерії.

Також з мінометів окупаційні війська обстріляли Новослобідську та Зноб-Новгородську громади. 

По Середино-Будській громаді ворог вдарив FPV-дронами та мінометами, а по Дружбівській - FPV-дроном.

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