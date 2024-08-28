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Зеленський зустрівся з делегаіцєю Вселенського Патріархату

Президент запевнив, що держава робить усе можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в Україні. 

Зеленський зустрівся з делегаіцєю Вселенського Патріархату
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату: митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом.  

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський подякував представникам Константинопольської православної церкви та його Всесвятості Варфоломію за молитви за Україну та українців. Президент зазначив, що держава робить усе можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в Україні. 

"Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо", – додав Зеленський. 

Фото: Офіс президента

Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її. 

"Щоб на українській землі запанував справедливий мир. І щоб також запанував мир і в українському православ’ї. Наша місія тут – засвідчити любов і підтримку. І що ми разом із вами, що ми будемо співпрацювати в усіх цих питаннях для добра українського народу", – сказав архієпископ Іларіон.

Президент нагадав, що в Україні очікують на візит Його Всесвятості, та наголосив, що це дуже важливо для нашої держави.

Нагадаємо, що після заборони російської церкви в Україні Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він наголосив, що держава прагне зміцнювати православ'я в Україні та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Також повідомлялося, що Варфоломій заперечив можливість надання екзархату Константинополя Українській Православній Церкві Московського Патріархату.

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