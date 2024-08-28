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У Києві військово-лікарські комісії проводитимуть медогляди цілодобово

Таким чином прагнуть забезпечити потрібну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

У Києві військово-лікарські комісії проводитимуть медогляди цілодобово
Ілюстративне фото
Фото: Армія.Inform

У Києві військово-лікарські комісії проводитимуть медогляди цілодобово.

Таке рішення прийняла Рада оборони міста Києва. 

На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань. Одне з нагальних – щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації. 

За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій. 

Уточнений режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

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