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Дрони ГУР уразили нафтобазу в Ростовській області

Уражено нафтобазу "Атлас" в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський.

Дрони ГУР уразили нафтобазу в Ростовській області
Фото: скріншот

Дрони Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій уразили нафтобазу в Ростовській області, повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела. 

За допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ. 

Як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. 

Ввечері 20 серпня на нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним. Пожежа на цій нафтобазі триває досі.

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