Дрони Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій уразили нафтобазу в Ростовській області, повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела.

За допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ.

Як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази.

Ввечері 20 серпня на нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним. Пожежа на цій нафтобазі триває досі.