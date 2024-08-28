На війні загинув колишній член національної збірної з боксу Денис Ящук

На війні проти російських загарбників загинув колишній член національної збірної команди України з боксу Денис Ящук, повідомляє Комітет молоді і спорту Верховної Ради.
Денис був вихованцем боксерського клубу "Максим" у місті Нетішин Хмельницької області. Він виступав у ваговій категорії до 52 кг, отримав звання Майстра спорту міжнародного класу, входив до складу національної збірної команди України та команди "Українські отамани".
"Українські отамани" – напівпрофесійна боксерська команда, яка була створена 2012 року Федерацією боксу України для виступу у популярній боксерській лізі World Series Boxing (WSB). Зокрема за неї виступали Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик та інші відомі українські боксери.