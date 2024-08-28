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На війні загинув колишній член національної збірної з боксу Денис Ящук

Денис входив до складу боксерської команди "Українські отамани", за яку свого часу виступали Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик та інші відомі українські боксери.

На війні загинув колишній член національної збірної з боксу Денис Ящук
Денис Ящук
Фото: Комітет молоді і спорту ВР

На війні проти російських загарбників загинув колишній член національної збірної команди України з боксу Денис Ящук, повідомляє Комітет молоді і спорту Верховної Ради. 

Денис був вихованцем боксерського клубу "Максим" у місті Нетішин Хмельницької області. Він виступав у ваговій категорії до 52 кг, отримав звання Майстра спорту міжнародного класу, входив до складу національної збірної команди України та команди "Українські отамани".

"Українські отамани" – напівпрофесійна боксерська команда, яка була створена 2012 року Федерацією боксу України для виступу у популярній боксерській лізі World Series Boxing (WSB). Зокрема за неї виступали Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик та інші відомі українські боксери.

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