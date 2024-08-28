На Краматорському напрямку українські військові із ПЗРК збили ворожий Су-25

На Краматорському напрямку українські військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

"Черговий російський Су-25 догорає в степах українського Донбасу", – повідомили у ОСУВ "Хортиця" та у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Зазначається, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збили воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", – наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що доля екіпажу поки невідома.

У зведенні Генштабу йдеться, що серед втрат російської армії за добу є один літак, РСЗВ та засіб ППО.