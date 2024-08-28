У Мінцифри розкрили вартість ракети-дрона "Паляниця"

На виробництво одного дрона-ракети "Паляниця", про бойове застосування якого у День Незалежності розповів Президент Володимир Зеленський, держава витрачає менше 1 мільйона доларів. Суму в інтерв'ю Associated Press озвучив віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами урядовця, військові працюють з приватним сектором над тим, щоб виробництво новітньої зброї ставало ще дешевшим. Загалом Федоров називає бізнес основним постачальником БПЛА для армії.

Міністр переконаний, що "Паляниця" здатна стати тією зброєю, яка "змінює правила гри", адже "може бити там, де росіяни зараз не очікують".

Також очільник Мінцифри спрогнозував, що завдяки вітчизняним розробкам та допомозі приватного бізнесу Україна "матиме усі типи ракет".