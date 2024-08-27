Верховний суд Росії залишив у силі вирок п’яти членам “другої Сімферопольської групи” Хізб ут-Тахрір

Верховний суд Росії не задовольнив касаційні скарги Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Іззета Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова і Біляла Аділова, членів “другої Сімферопольської групи” Хізб ут-Тахрір.
Про це повідомляє “Кримська солідарність” з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.
За словами адвоката, суддя Верховного суду поки що зачитав резолютивну частину, в той час як мотивувальну адвокати отримають пізніше.
Таким чином, поки що невідомо, на якій підставі суд виніс таке рішення.
“На засіданні ми як адвокати і наші підзахисні виступили з доводами, які висловлюємо протягом довгих років. Ми абсолютно обґрунтовано говоримо про незаконність переслідувань і таких величезних термінів у колоніях суворого режиму за фактично мирні збори, вивчення літератури тощо”, – наголосив Курбедінов.
Зазначається, що Тофік Абдулгазієв взяв участь у засіданні по відеоконференції, оскільки він хворий на туберкульоз і знаходиться в ЛПУ-3 (лікувально-профілактичному закладі) ГУФСІН Росії по Челябінській області. Він передав, що морально почувається добре, але здоров'я “у таких умовах погіршується”.
Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму
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Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.
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