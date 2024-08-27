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Генштаб ЗСУ: росіяни штурмують оборонні рубежі українських підрозділів біля Вовчанська

Станом на 16.00 відомо про 85 боїв на фронті.

Генштаб ЗСУ: росіяни штурмують оборонні рубежі українських підрозділів біля Вовчанська
військова техніка Сил оборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 27 серпня зафіксували на фронті 85 боїв. 

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що і від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Сопич, Бачівськ, Порохонь, Покровка, Краснопілля, Дмитрівка, Сидорівка, Уланове, Орлівка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Ворожбі, Есмані, Вільній Слободі, Атинському, Горілому та Безсалівці.

На Харківському напрямку противник штурмує оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська. Ворожа атака досі триває. До того ж росіяни запустили НАРи у бік Козачої Лопані.

На Куп’янському ворог проводив 15 наступальних дій біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. На цей час продовжуються сім атак. Також російські окупанти завдали п’ять авіаударів по Сеньковому, Куп'янську-Вузловому, Синьківці та Петропавлівці.

На Лиманському противник сім разів штурмував неподалік Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Ворога зупинили.

На Сіверському Сили оборони відбили атаку росіян поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському ворог наступав у бік Григорівки, Андріївки та Кліщіївки, у результаті шести боєзіткнень зазнав поразки. 

На Торецькому загарбники дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

На Покровському росіяни здійснили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Новогродівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, один бій досі продовжується. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюють.

На Курахівському загарбники атакували 11 разів. Дев'ять спроб просунутися відбили, дві тривають поблизу Карлівки.

На Времівському противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Пречистівки.

На Оріхівському ворог тричі здійснив наступальні дії поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Українські захисники відбили усі атаки.

На Придніпровському окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи позиції наших підрозділів. Залучивши авіацію, скинули п’ять КАБів по районах Садового та Тягинки.

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