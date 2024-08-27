Зеленський: Україна орієнтуватиме свої дії щодо Telegram на Євросоюз

Поки що затримання Павла Дурова ніяк не вплинуло на роботу месенджера Telegram в Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на форумі "Україна 2024".
Ті чи інші кроки та політика України в таких питаннях буде узгоджуватися з кроками Євросоюзу. Він додав, що повинні бути розмови і погодження серед країн ЄС.
Він сказав, що дуже обережно ставиться до регулювання соцмереж.
- Співтворця месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова, декілька днів тому затримали у Франції. Йому інкримінують декілька статей, зокрема співучасть у торігівлі наркотиками й шахрайство.
- На думку керівника Центру протидії дезінформації, затримання Дурова допоможе протидіяти російській дезінформації.