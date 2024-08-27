Зеленський: Україна орієнтуватиме свої дії щодо Telegram на Євросоюз

Поки що затримання його співтворця ніяк на функціонування месенджера не вплинуло.

Поки що затримання Павла Дурова ніяк не вплинуло на роботу месенджера Telegram в Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на форумі "Україна 2024".

Ті чи інші кроки та політика України в таких питаннях буде узгоджуватися з кроками Євросоюзу. Він додав, що повинні бути розмови і погодження серед країн ЄС.

Він сказав, що дуже обережно ставиться до регулювання соцмереж.