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Зеленський: Україна орієнтуватиме свої дії щодо Telegram на Євросоюз

Поки що затримання його співтворця ніяк на функціонування месенджера не вплинуло. 

Зеленський: Україна орієнтуватиме свої дії щодо Telegram на Євросоюз
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Поки що затримання Павла Дурова ніяк не вплинуло на роботу месенджера Telegram в Україні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на форумі "Україна 2024". 

Ті чи інші кроки та політика України в таких питаннях буде узгоджуватися з кроками Євросоюзу. Він додав, що повинні бути розмови і погодження серед країн ЄС.

Він сказав, що дуже обережно ставиться до регулювання соцмереж. 

  • Співтворця месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова, декілька днів тому затримали у Франції. Йому інкримінують декілька статей, зокрема співучасть у торігівлі наркотиками й шахрайство. 
  • На думку керівника Центру протидії дезінформації, затримання Дурова допоможе протидіяти російській дезінформації. 
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