Затримання Дурова допоможе протидіяти російській агресії, - керівник ЦПД

"Завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі".

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони вважають, що затримання засновника Telegram Павла Дурова допоможе протидіяти російській агресії.

Про це заявив керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко, передає "Армія Inform".

"Завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі", - зазначив він.

Коваленко зауважив, що Telegram - це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

"Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу [ЗС РФ], адже саме їх вважають основними „відповідальними“ за цей напрям шпигунської діяльності", - додав Коваленко.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що після затримання Дурова низці російських урядовців, силовикам та посадовцям адміністрації президента доручили видалити своє службове листування з Telegram. Крім того, таку вказівку начебто дали й високопосадовцям російського міноборони, а також деяким великим бізнесменам.

Що передувало

У Франції співробітники повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника Telegram Павла Дурова. Йому інкримінують співучасті у шахрайстві, торгівлі наркотиками та розбещуванні неповнолітніх. Зазначимо, що в 2021 році Дуров отримав французьке громадянство.

Що не так із месенджером Telegram