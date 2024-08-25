Затримання Дурова допоможе протидіяти російській агресії, - керівник ЦПД

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони вважають, що затримання засновника Telegram Павла Дурова допоможе протидіяти російській агресії.
Про це заявив керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко, передає "Армія Inform".
"Завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі", - зазначив він.
Коваленко зауважив, що Telegram - це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.
"Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу [ЗС РФ], адже саме їх вважають основними „відповідальними“ за цей напрям шпигунської діяльності", - додав Коваленко.
Тим часом російські ЗМІ повідомили, що після затримання Дурова низці російських урядовців, силовикам та посадовцям адміністрації президента доручили видалити своє службове листування з Telegram. Крім того, таку вказівку начебто дали й високопосадовцям російського міноборони, а також деяким великим бізнесменам.
Що передувало
- У Франції співробітники повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника Telegram Павла Дурова. Йому інкримінують співучасті у шахрайстві, торгівлі наркотиками та розбещуванні неповнолітніх. Зазначимо, що в 2021 році Дуров отримав французьке громадянство.
Що не так із месенджером Telegram
- У квітні Нацрада з питань телебачення закликала європейських партнерів до регулювання Telegram. Це сталося після того, як Telegram заблокував чатбот української розвідки "єВорог". Пізніше роботу відновили, а в ГУР запевнили, що персональні дані українців у безпеці.
- Раніше начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк наголосив, що на сьогодні безпечного месенджера не існує. Щодо Telegram-каналів, він підтвердив, що месенджер Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях росіян. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито "знаються на внутрішній ситуації у провладних кабінетах". При цьому він зазначив, що деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, ще деякі можуть бути заблоковані незабаром.
- Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов також говорив, що месенджер Telegram є проблемою з точки зору національної безпеки, але при цьому його можна використати на користь України.
- Раніше в українській розвідці також зазначали, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.
- У липні минулого року американсьа газета The New York Times писала, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України. А британська газета Financial Times писала, що у Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних. Зловмисники часто мають зв'язок з Росією. Згідно із дослідженнями, найбільший інформаційний вплив Росія здійснює на українців саме через Telegram.
- Ще у 2022 СБУ оприлюднила список Telegram-каналів, які координує російський генштаб.
- 25 березня цього року в Раді зареєстрували законопроєкт №11115, який дозволить регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Зокрема, це стосується платформи Тelegram.