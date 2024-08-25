Кремль кофіскував $100 мільйонів у Google для фінансування війни проти України, — Telegraph

Згідно з судовими документами, російська влада вилучила понад 100 мільйонів доларів у підрозділу американської компанії Google для фінансування підтримки війни Путіна проти України, пише The Telegraph.

У заяві Google йдеться, що судові пристави заарештували активи Google Russia на суму понад 100 мільйонів доларів, хоча сума, яка нібито підлягала сплаті за рішенням суду, на той час становила менше 12,5 мільйонів доларів.

"Царьград отримав один мільярд рублів від захоплення, який, як він заявив, використає на підтримку війни Росії в Україні", — додається в заяві.

Судові пристави забрали ці кошти з російських банківських рахунків місцевого підрозділу технологічного гіганта у 2022 році, що призвело до його банкрутства того ж року.

Згідно з судовими документами, керуючі банкрутством підрозділу Google передали кошти російським пропагандистським телеканалам, зокрема державним RT і "Царьград".

Документи також показують, що судові пристави привласнили банківський рахунок компанії після того, як московський суд постановив, що вона повинна відшкодувати збитки "Царьград.ТВ", православному пропагандистському каналу, що належить підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву.

Російські суди постановили, що Google має виплатити трьом телеканалам величезні суми компенсації за видалення їх із YouTube і видалення облікових записів Google.

Google домагається рішення, щоб заблокувати мовникам можливість переслідувати свої активи в іноземних юрисдикціях, таких як Південна Африка, Туреччина та Сербія. Минулого тижня Google подала позови проти RT, Tsargrad TV і третього мовника, NFPT, до судів США та Англії.

Власника "Царьграда", Костянтина Малофєєва, називають "православним олігархом". Він потрапив під санкції США за підтримку вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Компанія подала до суду на Google у Туреччині, вимагаючи додаткових коштів.

Відповідно до судових документів, російські пристави визначили, що Google винен Царьграду 32,8 млрд рублів. Однак, оскільки щоденні штрафи компанії подвоюються кожні 24 години, ця сума може перевищити всю ринкову вартість Google.

У компанії Google заявили, що російські суди "наклали безпрецедентні штрафи та довільні юридичні санкції проти Google у спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси та як покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських осіб та організацій".