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"Сєнтябрята" і "Рух перших": на ТОТ Луганщини росіяни посилюють контроль над українськими дітьми

Окупанти вигадали новий шкільний рух для контролю над українськими дітьми.

"Сєнтябрята" і "Рух перших": на ТОТ Луганщини росіяни посилюють контроль над українськими дітьми

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували новий шкільний рух для контролю над українськими дітьми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим. Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку", ідеться у повідомленні спротиву.

Таким чином окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.

"Центр національно спротиву закликає батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації та передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей", — наголошують в ЦНС.

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