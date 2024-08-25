"Сєнтябрята" і "Рух перших": на ТОТ Луганщини росіяни посилюють контроль над українськими дітьми

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували новий шкільний рух для контролю над українськими дітьми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим. Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку", ідеться у повідомленні спротиву.

Таким чином окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.

"Центр національно спротиву закликає батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації та передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей", — наголошують в ЦНС.