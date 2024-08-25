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За 2,5 роки війни Росія випустила на Україні близько 10 тисяч ракет та понад 33 тисячі КАБів

Президент розповів деталі успішного бойового застосування ракети- дрона "Паляниця".

За 2,5 роки війни Росія випустила на Україні близько 10 тисяч ракет та понад 33 тисячі КАБів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Глава Держави наголосив, що зупинити атаки на українські міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах.

"Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона "Паляниця". Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога. Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", — наголосив Президент.

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