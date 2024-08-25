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На Донеччині росіяни вбили та поранили 22 цивільних

Від початку російського вторгнення армія РФ вбила на Донеччині щонайменше 2182 людей.

На Донеччині росіяни вбили та поранили 22 цивільних
Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому
Фото: Вадим Філашкін

За добу російська армія в Донецькій області вбила сімох цивільних, ще 15мирних жителів зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 24 серпня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 1 у Торецьку і Котлиному. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив він. 

Від початку російського вторгнення армія РФ вбила на Донеччині щонайменше 2182 людей, близько 5717 цивільних поранила. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.

Фото: Вадим Філашкін

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