На Донеччині росіяни вбили та поранили 22 цивільних

Від початку російського вторгнення армія РФ вбила на Донеччині щонайменше 2182 людей.

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому

За добу російська армія в Донецькій області вбила сімох цивільних, ще 15мирних жителів зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 24 серпня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 1 у Торецьку і Котлиному. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив він.

Від початку російського вторгнення армія РФ вбила на Донеччині щонайменше 2182 людей, близько 5717 цивільних поранила. Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.

Фото: Вадим Філашкін