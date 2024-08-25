За добу Сили оборони ліквідували ше 1190 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 607 680 солдатів.

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За минулу добу Збройні сили україни ліквідували ще 1190 російських окупантів, знищили 5 танків та 47 артсистем.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 607 680 (+1190) осіб,

танків ‒ 8547 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,

артилерійських систем – 17396 (+47) од,

РСЗВ – 1171 (+2) од,

засоби ППО ‒ 936 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),

крилаті ракети ‒ 2444 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Дані уточнюються.