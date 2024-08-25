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За добу Сили оборони ліквідували ше 1190 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 607 680 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ше 1190 російських загарбників
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Збройні сили україни ліквідували ще 1190 російських окупантів, знищили 5 танків та 47 артсистем.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 607 680 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 8547 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16631 (+11) од,
  • артилерійських систем –  17396 (+47) од,
  • РСЗВ – 1171 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 936 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14095 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23475 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2928 (+17)

Дані уточнюються.

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