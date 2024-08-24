На Софійській площі Києва проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки, повідомляє ДСНС.
До уваги відвідувачів десятки експонатів, зокрема і техніка, яку використовують підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Представлені розвідувальні та ударні БпЛА, які активно застосовують поліцейські на фронті. Серед техніки ДСНС: роботи, підводні дрони, роботизовані всюдиходи. Їх застосовують для гасіння пожеж, обстеження акваторій, розмінування.
Спецтехніка підрозділів системи МВС приємно вразила іноземних гостей. Зокрема, виставку відвідала Прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте.
Також серед експозицій представлена техніка Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Виставка на Софійській площі триватиме до 25 серпня.