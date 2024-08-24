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На Софійській площі Києва проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки

Виставка на Софійській площі триватиме до 25 серпня.

На Софійській площі Києва проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки
Фото: ДСНС

На Софійській площі Києва проходить виставка безпілотного озброєння та роботизованої техніки, повідомляє ДСНС. 

До уваги відвідувачів десятки експонатів, зокрема і техніка, яку використовують підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Представлені розвідувальні та ударні БпЛА, які активно застосовують поліцейські на фронті. Серед техніки ДСНС: роботи, підводні дрони, роботизовані всюдиходи. Їх застосовують для гасіння пожеж, обстеження акваторій, розмінування.

Спецтехніка підрозділів системи МВС приємно вразила іноземних гостей. Зокрема, виставку відвідала Прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте.

Також серед експозицій представлена техніка Сил безпілотних систем Збройних Сил України. 

Виставка на Софійській площі триватиме до 25 серпня.

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