Внаслідок обстрілів Сумщини загинула 59-річна жінка

Сьогодні внаслідок обстрілів росіянами Великописарівської громади Сумської області загинула жінка, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 14:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району Сумської області.

Унаслідок атаки окупантів 59-річна місцева жителька у власному будинку отримала смертельні поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством ‒ ч. 2 ст. 438 КК України.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.