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Внаслідок обстрілів Сумщини загинула 59-річна жінка

Ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру.

Сьогодні внаслідок обстрілів росіянами Великописарівської громади Сумської області загинула жінка, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 14:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району Сумської області. 

Унаслідок атаки окупантів 59-річна місцева жителька у власному будинку отримала смертельні поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством ‒ ч. 2 ст. 438 КК України.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Фото: t.me/prokuraturasumy

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