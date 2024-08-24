Іранському бригадному генералу оголосили про підозру в організації ударів "Шахедами" по Україні

Він особисто координував два десятки атак на Україну.

Іранському бригадному генералу повідомлено про підозру у пособництві РФ у веденні агресивної війни проти України. Зокрема, військовий вчив росіян застосовувати проти України "Шахеди" та особисто координував два десятки атак.

Про це повідомляють пресслужби Генпрокурора та СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, генерал безпосередньо допомагав командуванню окупаційних російських угруповань проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських БпЛА", — зазначають в СБУ.

У 2022 році, генералШаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БпЛА. Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи Збройних сил РФ пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих безпілотників.

В Офісі генпрокурора зазначають, що за результатами досягнутих домовленостей упродовж наступних двох місяців представники Корпусу вартових Ісламської революції Ірану через підставні компанії поставили державі-агресору не менше 1500 одиниць БпЛА.

За даними слідства, іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків "Shahed-136" та "Mohajer-6" по цивільній інфраструктурі України.

Лише протягом вересня-жовтня 2022 року РФ здійснила не менше 20 серій масованих атак іранськими БпЛА по українських об’єктах, зазначають в СБУ.

Генералу заочно повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України).

Тривають комплексні заходи для притягнення іранського військового посадовця до відповідальності за воєнні злочини проти України.