детонація на складі боєприпасів у Воронезькій області

Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили польовий склад боєприпасів, розташований поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області РФ.

Про це повідомляє ГУР.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту острогозьк воронезької області росії", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що склад БК належав угрупуванню військ "Запад" ЗС РФ. На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу “земля-повітря” ― загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.