На Херсонщині росіяни атакували авто поліції, загинув правоохоронець

Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції.

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У Херсонській області через російські обстріли загинув поліцейський та поранені 11 людей.

Про це повідомили у МВС.

Військові РФ атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони.

Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень.

Поранення отримав 48-річний місцевий житель.

Протягом доби під атакою агресора перебували Бериславський та Херсонський райони. Окупанти здійснювали обстріли житлових кварталів з артилерії, мінометів, БпЛА.