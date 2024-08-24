«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Герасимов, де резерви?!
Герасимов, де резерви?!
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Укрнафта забрала 5 млн донату з благодійного фонду Охматдиту до з’ясування всіх обставин
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині росіяни атакували авто поліції, загинув правоохоронець

Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції.

У Херсонській області через російські обстріли загинув поліцейський та поранені 11 людей.

Про це повідомили у МВС.

Військові РФ атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони. 

Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень.

Підписуйтесь на наш Google News

Поранення отримав 48-річний місцевий житель.

Протягом доби під атакою агресора перебували Бериславський та Херсонський райони. Окупанти здійснювали обстріли житлових кварталів з  артилерії, мінометів, БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies