На Херсонщині росіяни атакували авто поліції, загинув правоохоронець

У Херсонській області через російські обстріли загинув поліцейський та поранені 11 людей.
Про це повідомили у МВС.
Військові РФ атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції. Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони.
Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень.
Поранення отримав 48-річний місцевий житель.
Протягом доби під атакою агресора перебували Бериславський та Херсонський райони. Окупанти здійснювали обстріли житлових кварталів з артилерії, мінометів, БпЛА.