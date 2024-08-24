Кримські партизани знайшли тренувальну базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Агент "АТЕШ"вивідав в окупованому Севастополі тренувальну базу Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", — ідеться в повідомленні.
Також партизани зафіксували періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу.
Партизани зазначають, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації.