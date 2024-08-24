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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину, поранена літня жінка

Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину, поранена літня жінка
Фото: Сергій Лисак

Російська армія вночі та вранці обстрілювала Дніпропетровщину з артилерії та атакувала безпілотниками, поранена 85-річна жінка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду, у Криворізькому районі. Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок.

Також ворог уночі та вранці обстрілював територію Нікопольського району, застосовуючи артилерію і дрони-камікадзе. 

Під ударом перебували м. Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Унаслідок обстрілів понівечені житловий будинок, господарська споруда та газогін.

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