Вночі ворог атакував Дніпропетровщину, поранена літня жінка

Російська армія вночі та вранці обстрілювала Дніпропетровщину з артилерії та атакувала безпілотниками, поранена 85-річна жінка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду, у Криворізькому районі. Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок.

Також ворог уночі та вранці обстрілював територію Нікопольського району, застосовуючи артилерію і дрони-камікадзе.

Під ударом перебували м. Нікополь, а також Марганецька і Покровська громади. Унаслідок обстрілів понівечені житловий будинок, господарська споруда та газогін.