Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони ліквідували 1160 російських окупантів, знищили 9 танків, понад 40 артилерійських систем ворога і три засоби ППО.

Від початку повномасштабнго вторгнення РФ втратила вже близько 606 490 солдатів.

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