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Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 окупантів

Від початку повномасштабнго вторгнення РФ втратила вже близько 606 490  солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 окупантів
Фото: EPA/UPG

За добу Сили оборони ліквідували 1160 російських окупантів, знищили 9 танків, понад 40 артилерійських систем ворога і три засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 606 490 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8542 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16620 (+21) од,
  • артилерійських систем –  17349 (+42) од,
  • РСЗВ – 1169 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 935 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2911 (+1)

Дані уточнюються.

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