Сили оборони за добу ліквідували ще 1160 окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1160 російських окупантів, знищили 9 танків, понад 40 артилерійських систем ворога і три засоби ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 606 490 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8542 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16620 (+21) од,
- артилерійських систем – 17349 (+42) од,
- РСЗВ – 1169 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 935 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2911 (+1)
Дані уточнюються.