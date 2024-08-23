Закон про духовну незалежність: що далі?
Закон про духовну незалежність: що далі?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Про «горбатого» Лукашенка й «українських гнид», або Хто намагається розсварити українців?
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду
УПЦ МП не зможе обійти закон про заборону виходом священників із російського Синоду
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
«Слуги» і МП. Як заборона російської церкви поділила фракцію президента
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
На фронті загинув старший лейтенант поліції Роман Зеленський
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували цивільного мешканця Херсона і поранили його

48-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. 

Росіяни атакували цивільного мешканця Херсона і поранили його
Росіяни атакували цивільного мешканця Херсона (ілюстративне фото)

Сьогодні, 23 серпня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Дніпровському районі Херсона російські військові атакували цивільного з безпілотника”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки дроном 48-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

  • Окупаційні російські війська обстріляли Херсон з артилерії, внаслідок чого поранення отримала 62-річна жінка.

  • У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала 47-річна жінка. Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду потрапив під удар російського БпЛА.

  • Російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies