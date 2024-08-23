Росіяни атакували цивільного мешканця Херсона і поранили його

Сьогодні, 23 серпня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Дніпровському районі Херсона російські військові атакували цивільного з безпілотника”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки дроном 48-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.
Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
- Окупаційні російські війська обстріляли Херсон з артилерії, внаслідок чого поранення отримала 62-річна жінка.
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У Дніпровському районі Херсона через удар російського дрона постраждала 47-річна жінка. Також по допомогу звернувся ще один житель Херсона, який після обіду потрапив під удар російського БпЛА.
- Російська армія атакувала Антонівку біля Херсона з безпілотника, внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жительок.