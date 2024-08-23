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Білорусь продовжує перекидати до кордону з Україною свої підрозділи і техніку

Наразі тут сконцентровано угруповання чисельністю не менш ніж 1000 осіб і не становить загрози Україні.

Білорусь продовжує перекидати до кордону з Україною свої підрозділи і техніку
облаштування фортифікацій у Білорусі
Фото: білоруське міноборони

Білорусь перекидає свої збройні сили на південь до кордону з Україною, передає моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Передислокація стартувала 10 серпня. У Гомельську область почали прибувати нові підрозділи. Останнім часом у Гомельську область командування направило декілька гелікоптерів і штурмовиків, а також низку підрозділів з БТРами, танками та ЗРК С-300ПС.

За інформацією групи, наразі на південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю не менш ніж 1000 осіб. 

Також перекидають механізовані підрозділи із важким озброєнням. 

Моніторингова група наголосила, що кількість білоруських сил не становлять загрози для України. Війська розташовані на глибині до 50 км від кордону. Ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні цілі, а не військові.

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