«Мирні домовленності» очами ідеологів та пропагандистів Кремля

Останні кілька місяців переважна більшість політичних експертів різних країн заговорили про зупинення (тимчасове або тривале) воєнної агресії проти України . Такі розмови почались через низку політичних процесів, які відбулись на фронті, у середині Росії, а також на міжнародній арені. Також вперше з початку війни диктатор Кремля висунув умови припинення воєнних дій. Всі ці події почали коментувати політичні експерти, журналісти, політичні діячі, що почало формувати громадську думку про те, що скоро може закінчитися війна.

Фото: 56 ОМПБр Росіяни продовжують найбільш активно наступати на Покровському напрямку

Однак є кілька індикаторів, які показують, що диктаторський режим Кремля буде продовжувати дії зі знищення Української державності. Перш за все, це те, що в російському суспільстві підвищується градус ненависті до українців. І таке підвищення відбувається не природним шляхом, а штучним. Інакше кажучи, пропагандисти та ідеологи диктаторського режиму почали висловлювати більш радикальні меседжі стосовно українців. Також збільшилася кількість книг та фільмів антиукраїнського спрямування, які створені у 2023-2024 роках, та активно розповсюджуються в Росії.

Розглянемо декілька прикладів. Російський пропагандист та політтехнолог Семен Уралов, який довгий час працював в Україні (до 2014 року), почав видавати книжки за власним авторством. Так цього року він написав книгу «ПостУкраїна. Країна без держави». У цій книзі Уралов стверджує, що України як держави не існує, а також в книзі наведені висловлювання автора, які фактично закликають до недопущення появи нового покоління українців, тому, що це буде становити постійну загрозу для національної безпеки рф. Презентації цієї книги відбуваються у вигляді дискусій, під час яких Уралов поширює ідеологію знищення України та її громадян.

У травні 2024 року у Москві відбувся форсайт-форум: «Яка перемога нам потрібна». У цьому пропагандистському заході взяли участь відомі ідеологи воєнної агресії проти України, наприклад такі, як Олександр Дугін, а також колишні українські, такі як екс-міністр освіти Дмитро Табачник. Організатором форуму було зазначено видання «Украина.ру». Цей захід був широко розрекламований в Росії. Під час заходу пропагандисти, ідеологи військової агресії, а також державні зрадники почергово заявляли про необхідність ліквідації України як держави, а також про те, що на окупованих територіях потрібно залишити тільки 20% від загальної чисельності місцевого населення, а решту заселити громадянами РФ.

Тож можна констатувати, що велика частка лідерів громадської думки диктаторського режиму Кремля просуває ворожі тези стосовно України серед росіян. Крім того, в рф діють просвітницькі клуби та організації, які намагаються створити фундаментальну ідеологію для російського суспільства, яка б полягала у поєднанні воєнної агресії рф з повсякденним життям громадян. Одна із таких організацій – це «Ізборський клуб», до якого входять найпрогресивніші українофоби РФ. Ця організація фінансується з державного бюджету, а учасниками цього збіговиська є такі українофоби, як Дугін та Проханов.

Хворі думки російських пропагандистів виходять регулярно у статтях та наукових журналах, які активно підтримуються державними грантами рф. Ці «теоретики» вже зараз готують ідеологічний фундамент для майбутніх воєнних конфліктів.

Коли Путін робить заяви, що Росія готова до мирних перемовин, це просто маніпуляція для суспільств країн, які підтримують Україну. Насправді всі ланки диктаторського режиму Кремля від копірайтерів до політиків транслюють зовсім іншу позицію всередині Росії. Як можна заявляти про мирні перемовини і при цьому організовувати публічний захід, де лунають прямі заклики до знищення громадян України та Української Держави?

Кремль планомірно готує своє суспільство до дій, що спрямовані на знищення України. Якщо вони впроваджують такі дії, отже є великий відсоток населення рф, що бере участь у війні тільки за гроші, а іншим або байдуже, або вони проти дій диктаторського режиму. Тому в Кремлі вирішили проводити таку політику, яка б відповідала частково запитам російського суспільства, щоб не викликати глобальний спротив.

Ми повинні чітко усвідомлювати, що вірити окупантам не можна. Вони працюють зі своєю молоддю та насаджують національну ворожнечу щодо України. Напевно ці речі не потребують пояснень, але потрібно завжди вивчати ворога, щоб знати, звідки він може ударити та до чого він готується.Можна із впевненістю сказати, що окупанти мріють знищити Україну, але станом на сьогодні не можуть, тому проводять дії, спрямовані на майбутню воєнну агресію.