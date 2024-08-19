У смертельних обіймах спеки: уривок із книги «Палюче тепло вб’є нас найперше» Джеффа Ґуделла

Нещодавно у видавництві «Бородатий Тамарин» вийшла книга «Палюче тепло вб’є нас найперше», у якій Джефф Ґуделл розбирає спеку на деталі, пояснюючи, як вона непомітно змінює наші життя просто зараз.

Коли ми говоримо про глобальне потепління, розмова обертається навколо танення льодовиків. Вони дійсно тануть, але чому життя на Планеті стає спекотнішим? І найголовніше питання – як кліматичні зміни вплинуть на кожного з нас? Здається, що льодовики тануть надто далеко, а склянка холодної води надто близько, щоб вбачати у потеплінні проблему.

«Мабуть, ви розмірковуєте про спеку, зіставляючи її з температурною шкалою чи то за Фаренгейтом, чи за Цельсієм. Вам здається, що це поступовий, лінійний процес, що якість навколишнього повітря покращується або погіршується поетапно й що її можна регулювати за допомогою термостата. 21 градус – це лише трохи тепліше, ніж 20 градусів, що не набагато більше за 18 градусів. Зміна пір року також сприяє послідовному сприйняттю спеки: зима поволі теплішає та переходить у весну, весна – у літо. Справді, бувають дні помітно спекотніші чи холодніші за інші, але тоді ми просто вмикаємо кондиціонер чи одягаємо светр. Віримо ж бо, що все мине, й життя повернеться до норми. Температура – немовби карусель, на якій ми звикли кататися.

Таке відчуття поступовості стосується й кліматичної кризи. Через спалювання викопного палива Земля нагрівається. Це невигадлива істина, ясна, неначе місяць у нічному небі. Після 250 років нерозсудливого споживання палива, яке наповнює атмосферу вуглекислим газом (CO2), що втримує тепло, глобальна температура підвищилася на 1,2 градуса порівняно з доіндустріальною епохою й може зрости до кінця століття ще на понад 3,3 градуса. Що інтенсивніше ми будемо спалювати нафту, газ і вугілля, то спекотніше ставатиме на Землі.

Зараз ми вже більш аніж на півдорозі до потепління на 2 градуси порівняно з доіндустріальними показниками, що, як давно попереджали науковці, є критичним рівнем небезпечної зміни клімату. Доповіді Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при Організації Обʼєднаних Націй рясніють жахливими подробицями того, що трапиться з нашим світом у разі потепління на 2 градуси: від руйнування льодовикових щитів до посухи, яка знищує врожай. Але людям, далеким від науки (тобто більшості мешканцям планети), потепління на 2 градуси зовсім не видається небезпечним. Хіба можна вловити різницю між температурою 25 і 27 градусів? До того ж дехто стверджує, наче дуже сильний холод також убиває людей і спричиняє різноманітні погодні проб леми, тож, може, спекотніший світ – це, зрештою, не так уже й погано. Навіть словосполучення «глобальне потепління» звучить мʼяко й заспокійливо, ніби найочевиднішим наслідком спалювання викопного палива виявиться краща для пляжного відпочинку погода.

Традиційні уявлення про те, що означає бути гарячим, ускладнюють розуміння наслідків спеки. У масовій культурі гарячий – це сексуальний. Гарячий – це крутий. Гарячий – це новий. Вебсайти публікують «гарячі списки» нових книжок, художніх фільмів, телевізійних шоу й акторів. Мережа «Фейсбук» виникла в кімнаті гуртожитку Марка Цукерберґа в Гарвардському університеті як рейтинговий вебсайт FaceMash, користувачі якого, відповідаючи на запитання «Хто гарячіший?», оцінювали привабливість гарвардських дівчат. Палкість є виявом пристрасті: ви млієте від палкого потягу до хлопця в барі чи вступаєте з ним у палку дискусію. Той, хто швидко спалахує і гнівається, має гарячу кров. Поблизу мого будинку в Остіні є тренажерний зал із назвою Heat Bootcamp («Спекотний тренувальний табір»). Тут піт набуває очисної дії та ознаки внутрішньої сили (мабуть, це пережиток Середньовіччя, коли тепло повʼязували з маскулінністю через те, що філософ Тома Аквінський визначав як «елементарне теп ло сперми»). У Маямі, одному з найспекотніших міст США, де спека становить смертельну загрозу для вуличних робітників і де постійно трапляються повені, зумовлені підвищенням рівня моря внаслідок танення льодовикових щитів Грен ландії й Антарктиди, баскетбольну команду без будь­якої іронії назвали Miami Heat («Спека Маямі»).

Мета цієї книжки полягає в тому, щоби переконати вас інакше думати про спеку. Спека, про яку я тут говорю – це не поступова зміна показників термометра чи повільний перехід від весни до літа. Тут спека – діяльна сила, здатна погнути залізничні колії та вбити вас ще до того, як усвідомите, що ваше життя в небезпеці. Науковці досі не зʼясували, з якою швидкістю може рухатися така спека чи де вона зʼявиться наступного разу (поки цього не сталося, нищівна хвиля спеки на Тихо океанському північному заході здавалася не ймовірнішою за сніг у пустелі Сахара). А втім, є одна річ, про яку вченим точно відомо: екстремальна спека спіткала нас через спалювання викопного палива. У цьому сенсі вона постає суто людським витвором, спадщиною людської цивілізації, такою ж реальною, як Велика китайська стіна.

Кількість тепла, продукованого споживанням викопного палива, важко збагнути: за однією з оцінок, океан щосекунди поглинає стільки тепла, скільки утворюється від вибуху трьох ядерних бомб. А позаяк вуглекислий газ залишається в атмосфері на тисячі років, вона не почне охолоджуватися, коли ми, нарешті, припинимо викиди в неї CO2. Це тільки зупинить потепління, але не запустить процес у зворотному напрямі. Тож поки ми не винайдемо способу звільнити атмосферу від величезної частки вуглекислого газу, муситимемо жити на спекотній планеті.

Тепло, яке ми нагнітаємо в атмосферу, – головний чинник кліматичної кризи. Вияви кліматичних змін, про які ви чуєте найчастіше (від підвищення рівня моря до посухи з лісовими пожежами), – це наслідки другого порядку, спричинені потеплінням планети. Наслідок же першого порядку складає спека. Саме вона є рушієм планетарного хаосу, невидимою силою, яка причетна до танення льодовикових щитів і затоплення прибережних міст у всьому світі. Спека висушує ґрунт і висмоктує вологу з дерев аж так, що ті ладні спалахнути. Вона стимулює розмноження комах, які пожирають урожай, і розтоплює вічну мерзлоту, що містить бактерії останнього льодовикового періоду. Тож у спалаху чергової епідемії, найімовірніше, доведеться винуватити хвороботворний організм, носієм якого була тварина, що шукала прохолоднішого місця для життя».