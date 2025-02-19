Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста та конфлікт з Кличко

Власне, про ці основні аспекти й поговорили в рамках першого його великого інтерв'ю. Наразі пропонуємо читачам LB.ua скорочену версію розмови, повна – у відео-форматі ютьюб.

Звісно, наразі про них не йдеться та й, обʼєктивно на політичну фігуру Ткаченко не тягне. Принаймні поки що. Сьогодні перед ним – низка цілком конкретних завдань: від налагодження роботи транспорту під час тривог до упорядкування укриттів. Останніми він займався на попередніх посадах і результатами пишається - розраховує десь за півроку показати аналогічні в столиці.

З початку 2025 року в КМВА новий керівник – 35-річний ексзаступник Мінстратегпрому, а потім – Міністерства розвитку громад та територій Тимур Ткаченко. На відміну від попередника, кадрового військового та генерала Сергія Попка, Ткаченко одразу розгорнув бурхливу діяльність в публічній площині. Чим, звичайно, породив конфронтацію з мером Віталієм Кличком та розбурхав розмови про підготовку до можливих виборів.

«Я не сприймаю свою роботу як політичну діяльність»

Це ваше перше велике інтерв'ю за майже два місяці на посаді. Відколи вас призначили, політичне життя в Києві одразу пожвавилося. Багато хто сприйняв це як початок політичної кампанії або принаймні підготовку до неї. Наскільки це правда?

Не можу сказати, що усі сприймають це саме так. Найголовніше, що зараз відбувається, - це те, що багато процесів, які роками не вирішувались, почали вирішуватися.

Наприклад?

Наприклад, питання покинутих автівок. Це, можливо, не таке велике питання, але воно почало рухатись.

Насправді я не сприймаю свою роботу як політичну діяльність. В мене є конкретні задачі, багато питань, які сьогодні стоять на порядку денному під час великої війни. І саме цими питаннями я маю займатися.

Коли ви говорите, що питання не вирішувалися, а з вашим приходом на посаду почали - це такий камінь в город вашого попередника, кадрового генерала Сергія Попка, який пропрацював майже два роки?

Я думаю, що це ваша думка. У мене позиція щодо Сергія Миколайовича інша. В нього був свій шмат роботи, він виконував якісь свої задачі. Те, чим займаюся я - це дуже публічно, дуже конкретно і це дуже реальні дії, які сьогодні може побачити кожен киянин.

Те, що публічно, погоджуюся. Вас стало забагато в інформаційному просторі. Що, власне, і породило ті чутки, з яких я почала.

Співбесіду з вами проводив президент, правильно?

Так.

Фото: скрин відео Соня Кошкіна і Тимур Ткаченко

Які завдання він вам ставив і які терміни виконання?

По-перше, хочу сказати, що з президентом я спілкувався не один раз.

В принципі, в нас є досить конкретні задачі. Це і безпека міста, і питання цивільного захисту, і в цілому функціонування міста.

Найголовніше, що ми маємо розуміти, - сьогодні Київська міська державна адміністрація отримала статус військової. Відповідно, це позиція президента призначати того чи іншого керівника у військову адміністрацію.

Безпека – дуже загальне поняття. Дуже. І, очевидно, під час війни ви не можете гарантувати безпеку сто відсотково. Що саме мається на увазі?

У мене багато завдань: це і координація й взаємодія з військовими, і питання укриттів, споруд цивільного захисту. Це багато завдань, які сьогодні стоять в цілому перед містом, оскільки, як показує стала практика, багато питань, якими опікувався і Сергій Миколайович Попко, не суто військові, це питання в тому числі господарські.

Очевидно. Це ж міська адміністрація.

Абсолютно вірно. І я, як людина, яка багато років працювала в системі управління містом, чітко розумію, як бути з тим чи іншим питанням.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Чому президент, як думаєте, зупинився на вашій кандидатурі? Ви дійсно працювали в системі управління містом, були фактично в команді Кличка - очолювали Департамент міського благоустрою. Як ви, до речі, з ним розійшлися, що трапилося?

З Віталієм Володимировичем? Дуже конкретна ситуація. У 2023 році, коли я ухвалив рішення звільнитися, у мене була відверта розмова з мером, що стосувалася моїх повноважень, дій тощо. І, на мою думку, людина, яка відповідає за певний шмат роботи, перед якою стоять певні завдання, повинна все ж таки мати важелі впливу і бути суб'єктною у прийнятті рішень.

Тобто вам не давали працювати?

Я не погодився з позицією, що може бути багато різних радників, які щось радять.

Їх нав'язували?

Ну, звісно. Це люди, які працюють в оточенні мера.

Тобто радників мера, не ваших радників.

Звісно.

Ви йому це все сказали, а він вам що?

Запитав, чи я буду далі працювати. Я сказав: якщо не приймається моя позиція, то ні. Після цього ми розійшлися.

Повертаючись до президента, чому він обрав саме вас? Після звільнення (з КМДА. - С.К.) ви працювали у Мінстратегпромі. За всієї поваги, але ви - чиновник середньої ланки, не публічна особа, не маєте політичного бекграунду і вам всього 35 років. Чому саме ви?

Мені здається, що сьогодні вік – це питання спірне, тому що в нас багато ефективних менеджерів, міністрів достатньо молодого віку. Вік – це не головне.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Таке собі.

На мою думку, головне – це досвід, який в тебе є, знання, якими ти керуєшся у своїй роботі. І це той бекграунд, який тобі дозволяє працювати в тій чи іншій системі.

Так чому президент вас обрав? Таких, як ви – немало.

На мою думку, мій бекграунд дозволяє мені виконувати ті задачі, справлятися з тими викликами, які є сьогодні в місті Києві.

Ви коли йшли на цю посаду, розуміючи передісторію, не могли не усвідомлювати, що вона буде політичною. І що конфлікт між вами і Віталієм Кличком фактично запрограмований. До речі, у вас є політичні амбіції?

У мене немає жодних політичних амбіцій. У мене конкретні завдання і задачі.

Тобто, коли говорять, що ви майбутній кандидат від влади на посаду мера міста – це все фігня?

А хто це говорить?

Ой, я вас прошу!

Знаєте, дуже багато говорять. Я взагалі хотів би, якщо можна, прокоментувати все, що говорять.

Будь-яка моя дія, будь-які заклики до конкретних дій для міської влади, для конкретних чиновників дати конкретні відповіді на запитання, супроводжуються активною медійною кампанією проти мене.

Активна медійна кампанія не береться з нікуди: її має хтось організовувати - А), хтось оплачувати - Б).

Абсолютно.

Фото: скріншот Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації

Якщо ви сказали «А», то говоріть «Б». Про що саме йдеться?

Мені важко сказати, хто це оплачує.

Два місяці на посаді, до цього - робота у міській владі, маєте бекграунд. І не знаєте, хто проти вас працює?

Соню, ну як я можу сказати, хто оплачує медійні кампанії проти мене?

Добре. Хто їх ініціює?

Я думаю, що ініціюють саме ті люди, котрі не хочуть, щоб багато питань, які були за лаштунками, ставали прозорими.

А хто у нас не хоче?

Міська влада.

Отже, ви зараз фактично звинувачуєте міську владу в протидії вашій діяльності.

Я неодноразово говорив, що будь-яка ініціатива супроводжується абсолютно конкретними кроками, щоб блокувати питання.

Розкажіть про свій перший контакт з Віталієм Володимировичем у вашій новій якості. Призначає вас президент… Правда, я так і не зрозуміла, чому саме вас, за які заслуги, якщо чесно але нехай... Ви приїжджаєте на Хрещатик 36, зустрічаєтеся з Віталієм Володимировичем, у якого працювали підлеглим і з яким розійшлися, як розійшлися. А він вам що?

1 січня мій робочий день розпочався з «прильоту» на Банковий. Я одразу ж зібрався, поїхав туди. Зустрівся там з тими, хто вже був на місці - працювали міські служби, ДСНС, поліція. Після того я поїхав на Хрещатик, набрав Віталія Володимировича, сказав, що мене призначено. Він сказав, так, знаю, домовилися зустрітися і на наступний день зустрілися, поговорили.

Так до чого домовилися? Як будете працювати?

Ми поговорили про взаємодію. І однозначно вона має бути, бо він - міський голова.

Фото: instagram.com/tymur.tkachenko Тимур Ткаченко

Якого обрали, на відміну від вас.

Так, обрана людина, абсолютно вірно. І у нас точно має бути взаємодія в питаннях прозорості, в питаннях ефективного використання ресурсів в місті Києві. Тому для мене була досить дивною заява через певний час щодо нібито якихось блокувань.

Віталій Кличко заявив, що ви на нього тиснете, тиснете на реформу децентралізації, заважаєте здійсненню самоврядної політики в місті Києві.

Так, такі слова були озвучені, абсолютно вірно.

Я так не вважаю, бо я працюю виключно в межах законодавства, користуюсь тими інструментами, які в мене є; тими інструментами, якими користувалися до мене керівники й очільники військових адміністрацій. І жодного кроку я не зробив, на мою думку, незаконного.

Одна з головних претензій до вас - те, що у вас немає військового досвіду. Попко все ж таки був людиною військовою.

Скажу досить відверто: це дивні заяви, оскільки той перелік завдань, які є в мене, і ті задачі, які сьогодні стоять в місті Києві, потребують трошки більше, ніж просто бути військовим, оскільки навіть ті приклади розпоряджень, про які Віталій Володимирович говорив, стосуються не військових питань. Можу навести купу прикладів. Наприклад, мені на підпис приносять питання озеленення міста, до чого тут військові?

Щоб ми закрили цей політичний блок і перейшли до більш практичної частини, підведемо риску. Ви не маєте політичних амбіцій, і якщо вам завтра партія, умовно, скаже… Ви ж не член партії “Слуга Народу”, сподіваюся?

Ні.

Вже добре. Отже, умовно, партія скаже, що треба балотуватися на виборах мера міста у жовтні 25 року (якщо вони будуть вчасно), ви не дасте свою згоду?

Я хочу сказати, що в 23-му році, коли питання, наприклад, укриттів було суперактуальне і потрібно було впорядкувати всю роботу в країні, переді мною саме таке завдання стояло від команди.

Фото: kyivcity.gov.ua Начальник КМВА Тимур Ткаченко під час наради з головами районних в місті Києві державних адміністрацій 4 лютого 2025

Я не про це питала.

Ви просто перебили, я почав говорити… Я говорю про те, що сьогодні під час війни, коли є Верховний Головнокомандувач і є завдання, їх потрібно виконувати. Я точно не думаю ні про яку політику.

Якщо Верховний Головнокомандувач поставить вам політичну задачу, ви будете її виконувати?

Я буду виконувати ті завдання, які будуть стояти переді мною. Про якісь політичні завдання мова не йде.

Перепризначення очільників райрад: «очікуємо протягом місяця»

Добре, давайте конкретніше поговоримо про ваш функціонал, який ви перелічили. Перше – це безпека. Як у вас зараз складаються відносини, комунікація, робоча співпраця з Радою оборони Києва?

В Раду оборони Києва входять, в основному, цивільні. Це районні державні адміністрації, люди, які відповідають за правоохоронний блок, ДСНС. Відповідно, я знаходжусь з ними в тісній комунікації. Багатьох знаю не один рік. Вони чують, ми напрацьовуємо алгоритми, які будуть, наприклад, по транспорту чи по евакуації авто тощо.

Відповідно, ми знаходимось в тісному конструктивному контакті.

Фото: kyivcity.gov.ua Начальник КМВА Тимур Ткаченко під час наради з головами районних в місті Києві державних адміністрацій 4 лютого 2025

Ви анонсували заміну низки очільників РДА в місті Києві. Скільки людей з десяти буде замінено і в який проміжок часу? Зрозуміло, що ви тут більш технічна фігура, тому що формально це - лінія і квота президента, але очевидно, що президент не буде сам проводити з ними співбесіди і що ви будете брати участь в цьому процесі.

Хочу сказати, що для мене найголовніше, щоб люди, які знаходились зі мною в координації і в роботі, були максимально ефективними на своїх місцях. Той результат, який ми побачили і проаналізували щодо роботи районних адміністрацій, викликає певні запитання.

Можу навести лише один приклад, але цього буде достатньо, оскільки мова йде про укриття, про захисні споруди цивільного захисту. Це одне з найголовніших питань в місті Києві під час війни, і районні адміністрації не повністю справились з цим завданням. Відповідно, переглянути певні кадрові рішення потрібно.

Другий аспект – це наявність виконувачів обов'язків. І це люди, які тимчасово знаходяться на своїх посадах. Відповідно, ці кадрові рішення також потрібно робити.

Так скільки людей з десяти ви будете міняти?

Не можу коментувати.

Я мав розмову з президентом, і мова йшла про те, що перезавантаження потребують загалом керівники районних державних адміністрацій. Кількість вже буде озвучена і написана в указах президента.

Скільки людей в складі Ради оборони Києва?

Близько 30.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Те, що «близько» я й так пам'ятаю, конкретне число цікавить. Добре, вам треба поміняти по максимуму з цих 10, щоб мати свою більшість у Раді оборони Києва.

Рада оборона – це не політичний орган. Мені не принципово, яка кількість “моїх” чи “не моїх”. Я взагалі не вважаю, що ті люди, які працюють сьогодні в районних адміністраціях, вони чиїсь. Це люди, які виконують державні завдання. Вони працюють в місті і мають керуватися виключно цим аспектом.

А якщо говорити про Раду оборони, то, навпаки, там мають бути якраз ті люди, які можуть висловлювати свою думку фахово з технічної точки зору, для того, щоб ухвалювати або не ухвалювати те чи інше рішення. Бо до цього дуже дивно якимось чином формувалася позиція, ухвалювалися рішення, але аргументації не було.

Щось за Попка я не пам'ятаю жодного публічного засідання Ради оборони Києва. Ви зазначили, що Рада оборони - це не політичний орган і вам не важливо, чи є у вас там більшість, чи немає. Однак, якщо уважно почитати профільне законодавство - у вас, як у очільника КМВА, доволі широкий спектр повноважень, в який входить, наприклад, розпоряджання міським бюджетом, комунальним майном. І без підтримки Ради оборони ви не можете цього робити. Тому вам більшість все ж потрібна.

Якщо говорити про бюджет, то це питання - відповідно до законодавства - належить до адміністрації населеного пункту. У нас місцева державна адміністрація, тому я не є розпорядником бюджетних коштів.

Бюджет приймається Київською міською радою і формується депутатами Київської міської ради.

Де “Слуги народу” в меншості. Я веду до того, що закон містить доволі багато шпаринок, які ви можете з юридичної точки зору використовувати на благо (те, що у вашому розумінні є “благом”) містян.

Мені дуже важливо, щоб ті люди, які знаходяться в складі Ради оборони, підходили до питань не формально і не так, щоб просто прикрити себе і свою відповідальність, але й пояснювали фахово і професійно, чому ми приймаємо те чи інше рішення.

І це стосується транспорту (скасування зупинки комунального транспорту на час повітряної тривоги. - С.К.), тому що є десятки петицій, але рішення не прийнято. Відповідно, потрібно аргументувати, чому ми його не приймаємо. І посилатися просто на військових, говорити, що вони проти, це неправильно, оскільки радикальної позиції з цього питання у них немає.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Все ж завершимо зі складом Ради оборони і перепризначенням очільників райрад. Коли можна очкувати цей апдейт?

Я не можу спрогнозувати, оскільки це зона відповідальності президента. Найближчим часом, сподіваюсь, це відбудеться.

«Найближчим часом» - це ні про що.

Якщо хочете конкретно, то протягом місяця.

«Станом на початок 22 року в Україні було близько 20 тисяч укриттів, зараз - 65»

Перейдімо тепер до безпекових питань, укриттів. Ви згадали, що на посаді заступника міністра опікувалися цим. Коли ми спілкувалися з вами в кулуарах, ви навели доволі цікаві цифри, динаміку, як це все розвивалося. Хочу, щоб ви зараз це озвучили.

Міністром тоді був Камишин Олександр Миколайович, і я вважаю, що ми зробили дуже хороший результат, оскільки коли сталася трагедія в Києві 1 червня (2023 року. - С.К.) - люди не змогли потрапити до укриття, загинули діти, питання було вкрай актуальним.

Тоді почалася активна робота з інвентаризації даного питання для того, щоб взагалі зрозуміти масштаб трагедії. З'ясувалося, що багато укриттів не тільки в місті Києві, але й в Україні, були не готові до цього.

Почалася активна масштабна робота. Я неодноразово зустрічався з головами громад, облдержадміністрації, з начальниками військових адміністрацій, прифронтових регіонів. Ми проводили спільні наради щодо того, щоб взагалі почався процес фінансування будівництв, ремонтів, реконструкцій.

За той період, який я працював (трохи більше ніж рік), було приведено до належного стану близько восьми тисяч укриттів по всій Україні. І люди почали розуміти на місцях, що це питання пріоритетне.

Станом на 2022 рік, скільки по Україні було укриттів?

20 тисяч.

А з них реально придатними для використання?

Точний відсоток не пам'ятаю, але хочу сказати, що всі вони, якщо є в Фонді захисних споруд, мають статус тих, якими можна користуватися.

Фото: Інна Варениця Укриття в Херсоні

Тобто умовно ці 20 тисяч робочі?

Так.

8 тисяч з них ви упорядкували?

Коли ми почали працювати, було менше ніж 50 тисяч…

Зачекайте, було ж 20 тисяч, звідки 50?

Фонд вже нарощується не тільки шляхом побудови нових чи реконструкцій. Це і пошук певних приміщень, просторів підземних, які можна ставити на облік і робити так, щоб ці укриття були доступними для населення.

Тобто станом на початок 22 року було близько 20 тисяч укриттів, на другу половину 2023 - близько 50 тисяч. І ще 8 тисяч ви впорядкували.

Так. Зараз вже 65 тисяч, здається.

По всій країні?

Так.

Це включно з модульними, з тими, які на зупинках?

Це всі, які знаходяться на обліку в ДСНС. Тому що ДСНС все ж таки грає фінальну роль, і вони мають чітко визначити, чи є приміщення доступним для населення, чи ні.

Як зі зміною типів загроз міняються вимоги до укриттів?

Насправді, коли формувалися нові державні будівельні норми щодо захисних споруд цивільного захисту, це питання обговорювалося. Збільшили багато технічних аспектів. Є певні характеристики по витримці.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Укриття бувають різних типів: є підземні, є ті що стоять на зупинках.

Ви говорите про укриття, яке є модульним. Є різні характеристики. Мова йде про те, що сьогодні при будівництві використовуються вже нові державно-будівельні норми. Це те, чого не було під час повномасштабного вторгнення, і це те, що є вже зараз.

Відповідно, це, звісно, трішки ускладнює процес, оскільки потрібно витрачати більше коштів на проєкти, на будівництво, більше бетону, більше заліза, але це надійніше.

Скільки зараз реально робочих укриттів у Києві? І якої кількості ми реально потребуємо?

Дивіться, тут цікавий момент, оскільки місто Київ унікальне за своїми параметрами. В нас дуже багато просторів, які фактично можуть бути використані як укриття, але з якоїсь причини власники цих об'єктів (наприклад, паркінг чи якийсь ще підземний простір) не роблять їх доступними для всіх.

Насправді це питання в тому числі і міської влади, яким чином це опрацювати, щоб у підсумку збільшити за рахунок таких об'єктів наш підземний простір.

А як це зробити, якщо власність приватна?

Треба проводити профілактичні бесіди, спілкуватися з власниками. Сьогодні кожен, хто опікується паркінгом чи якимсь підземним простором, повинен розуміти, що у пріоритеті має бути безпека киян, а не бажання, щоб якісь сторонні люди не могли зайти до твого паркінгу.

Я знаю такі приклади, і це ганебно чути, коли люди між нібито безпекою автівок, які знаходяться в паркінгу, і життям людей обирають перший варіант.

Юристи говорять про те, що може бути нібито антиконституційно і так далі, тому що це приватна власність. …Але ми зараз вже порушили питання про внесення змін до законодавства.

І другий варіант, який ми розглядаємо, це якраз прийняти рішення відповідно на Раді оборони і взяти цю відповідальність на себе.

Скажіть, будь ласка, ці 8 тисяч укриттів - вони ж не нові?

Приведені до належного стану.

Фото: EPA/UPG

Нові укриття у нас не будуються?

Будуються. Є частина з цих 8 тисяч, які нові, побудовані. Їх в принципі не було.

А де? Це регіони, я так розумію, наближення до лінії фронту більше, ніж Київ.

Запоріжжя, Харків. Зараз будуються навіть підземні школи.

В Харкові.

Так, в Харкові, в Запоріжжі. Ведеться велика робота.

В мене, коли я починав працювати в Мінстратегпромі, була основна задача, основний KPI, - неповторення трагедій 1 червня. Наша команда з цим KPI впоралася. Я вважаю, що життя і безпека людей - це найголовніше.

Все це робилося коштом державного бюджету чи..?

Це комплексна історія, бо використовувалися кошти з різних джерел. Це і кошти міських бюджетів, і державного бюджету. Субвенція була відповідна від Міністерства освіти. Міністерства охорони здоров'я.

На об'єкти, які з ними пов'язані.

Так, звісно. І це в принципі логічно, оскільки найбільше людей знаходиться завжди в лікарнях, в соціальних критичних об'єктах.

Фото: Пресслужба КМВА Укриття в Києві

Чи правильно я розумію, що тоді на посаді заступника міністра ваше головне завдання було фактично координувати цю роботу. А якщо людською мовою, то їздити регіонами і доступно пояснювати місцевому бізнесу, чому вони мають фінансувати обладнання укриттів, доведення їх до пуття?

В тому числі. Але не тільки це.

Ми займалися тим, що пропагували саме аспект користування укриттями. Тому що пам'ятаєте, був такий міф щодо двох стін (ховатися за дві стіни у приміщенні для більшої безпеки. - С.К.).

А чому це міф?

На той момент це було рішення, напевно, але ми маємо відверто сказати, що воно не завжди допомагає.

Якщо прилетить балістика, тоді нічого не допоможе.

Абсолютно вірно. Тому вкрай важливо ходити в укриття.

Можна подумати ви самі ходите в укриття?

Ходжу.

Ви ходите в укриття?

Ходжу в укриття, звісно. Я колись жив біля об'єкту, який є потенційним для ураження, і ходив в укриття, тому що це дійсно небезпечно.

Але що я хочу сказати. Тоді ми працювали не тільки з укриттями, громадами, облдержадміністраціями. Ми ще працювали з питанням прозорості, створили сайт, на якому акумулювали всю інформацію. До цього вона взагалі не була зведена ніде. Знімали соціальні ролики. Мені було важливо, щоб кожен, хто зіштовхується з цим питанням, розумів, що є укриття, куди можна піти, вони будуються у твоєму місті, йдуть ремонти, тому що про це ніхто не знав.

Це був великий обсяг роботи. І робота з громадами була вкрай важлива.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Будівництво укриття в закладі освіти в Києві.

«Маршрутки їздять, таксі їздить під час тривог - це ж не про безпеку»

Хочу спитати вас про так звані мобільні укриття, які мають великий попит у Херсоні, Харкові, Дніпрі. Вони є різні - можуть бути набірні, в залежності від необхідного об'єму і точки розташування.

В Києві давно ведуться дебати про те, чи потрібні нам такі укриття, зокрема, на зупинках, біля ринків, у місцях масового скупчення людей.

Вважаю, що потрібні. І чим більше місць для укриття буде в киян, тим краще.

Тут, Соню, потрібно дивитися на це питання з точки зору вже прийнятих рішень по транспорту, наприклад. От в нас є рішення 22-го року - зупиняти комунальний транспорт, метрополітен під час повітряних тривог. Ми бачимо, що це рішення не виконується в повному об'ємі. Маршрутки їздять, таксі їздить - це ж не про безпеку. І тут дуже важливо розуміти, що якщо ви в людей, умовно кажучи, забираєте можливість рухатись під час повітряних тривог, ви маєте їм дати можливість убезпечити себе біля місць очікування.

І отут якраз питання, а скільки в нас за цей час було зроблено укриттів біля зупинкових комплексів? Я вам відповім одразу – нуль.

А скільки укриттів було зроблено біля станцій метрополітену чи ще десь? Теж нуль.

Іноді навіть самі станції метрополітену зачинені.

Зачинені. Такі питання теж бувають, так.

Ми зупинилися на тому, що укриття на зупинках нам потрібні.

Ми зупинилися на тому, що місто не дало можливості їхати, але не дало можливості й укритися. І те, чим хотів я закінчити, що зупинкові комплекси були облаштовані скляні. І це теж питання.

Півтора року тому ми говорили про модульні укриття на зупинках з Віталієм Володимировичем. І він аргументував дуже просто. Якщо в цю зупинку прилетить і люди загинуть, хто має за це нести відповідальність?

А хто буде нести відповідальність, якщо прилетить в зупинковий комплекс скляний?

Ніхто.

Фото: Макс Требухов Зупинка транспорту в Києві.

Тому що ніби це не є укриттям. Така логіка сьогодні є в керівників.

Але, на мою думку, це логіка неправильна. Людям потрібно давати якомога більше можливостей для того, щоб укритися.

І приклади Херсону, Харкова, Запоріжжя якраз показують, що краще мати шанс хоч якийсь вижити, ніж просто стояти і очікувати, поки, не дай боже, прилетить.

Норми, за якими робляться ці модульні укриття, однакові для всієї країни?

ДСТУ, так.

Відповідно, керівники в інших містах беруть на себе відповідальність, а в Києві - ні?

Так.

І нібито не можна використовувати бюджетні кошти на це. Ніби є приклади, коли десь хтось щось закупив, і є якісь кримінальні справи щодо закупівель. Про це мені писали в коментарях (на Facebook. - С.К.).

…Але не уточнюються кримінальні провадження в якій саме частині - нецільове використання коштів чи хтось щось витратив неправильно. Потрібно уточнювати всі ці питання. І якраз боятися відповідальності тут не треба. Потрібно створювати умови для того, щоб місто було безпечніше.

Коли я мав розмову з профільними керівниками, мені теж говорили про ДБНи. Хоча ДБНи стосуються виключно будівництва. Мова йде про ДСТУ. Ба більше, це виріб, який має сертифікат. Його можна купити і поставити. І ДСНС має або поставити це на облік як найпростіше укриття, або цього не робити. З ДСНС можна заздалегідь поспілкуватися, опрацювати це питання, знайти шляхи для його вирішення.

Є багато бізнесу, який готовий допомагати. “Нова пошта” сьогодні допомагає, “Аякс”. Багато підприємств дуже допомагають країні.

Фото: EPA/UPG Зупинка-укриття в Харкові.

ДСНС у нас входить до складу Ради оборони Києва. Три роки великої війни в Києві немає цих модульних укриттів. Уточніть, будь ласка, по процедурі. Чи правильно я розумію, що ухвалювати рішення про їх закупівлю і встановлення мав би особисто міський голова? Чи за погодження з міською радою?

Це може бути наступним чином. Є міська цільова програма, наприклад, яка дає можливість передбачити в цій програмі витрати на укриття різного типу. Там може бути передбачено, наприклад, закупівля цих модульних укриттів.

Як у Харкові, у Дніпрі це роблять?

Кожен по-різному. Є бізнес, який допомагає у встановленні.

Бізнес не може просто сам собі привезти і поставити. Потрібне рішення місцевої адміністрації.

Це все відбувається за погодження з органами місцевого самоврядування. Визначаються місця.

Курувати це має очільник міста?

Так, однозначно.

Це його пряма відповідальність?

Однозначно.

Ви є очільником КМВА, співпрацюєте з Радою оборони. Чи можна говорити про те, що за вашої каденції на цій посаді, незалежно від того, скільки вона триватиме, в Києві з'являться, наприклад, біля зупинок або масових скупчень людей такі укриття?

Я дуже хотів би, щоб з'явилися такі об'єкти.

Бажання недостатньо.

Рада оборони це, думаю, підтримує. Мало того, Рада оборони – це орган, який колегіально буде ухвалювати рішення, а все ж таки, кошти в бюджеті має передбачити депутатський корпус і депутати.

Це питання будемо обговорювати. Я хочу послухати позицію ще профільного департаменту, що він про це думає. Після цього будемо ухвалювати рішення.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Ви сказали, що з цим може допомогти бізнес. Якщо виходити з того, що”слуги” в Києві в меншості, в опозиції, вони можуть довго розповідати, що з якихось політичних причин не можуть реалізувати цей запит. Ви ж можете сказати, окей, в мене є відповідальний бізнес, який готовий поставити 10, скажімо, модульних укриттів. Я ініціюю, Рада оборони підтримує. Завтра ставимо укриття. Так може бути?

Може бути, звісно.

Тобто це, в принципі, залежить від вас.

В тому числі, так.

Слава богу, ви це вимовили.

Якщо в такому алгоритмі, про який ви говорите, то це може бути моя, скажімо, ініціатива, але все ж таки має бути погодження, тому що не можна просто взяти і поставити укриття. Там є балансоутримувачі, є певні стейкхолдери цього процесу.

Якщо ви не зробите цього протягом, не знаю, півроку, хоча це дуже багато, але нехай півроку…

Три роки це не робилося, півроку - це небагато.

То через півроку можна спитати у вас: Тимуре, де укриття?

Думаю, так.

«Кожен водій, який не хоче їхати в комунальному транспорті під час тривоги, має право вийти з транспорту і піти в укриття»

На якій стадії процес розв’язання питання з рухом транспорту під час тривог?

Цікаве питання. Навіть з точки зору реалізації. Коли приймалося це рішення, жодного офіційного документа, крім рішення Ради оборони і протоколу не було. Хтось сформулював, що це необхідно зробити.

Фото: Макс Требухов

Хтось – це хто? Там же є чийсь підпис?

Там декілька підписів.

Але, з того, що я розумію: мер самостійно визначив, і Рада оборони підтримала. Здається, це відбулося після того, як десь прилетіло - у Вінниці чи якомусь іншому місті, тому постало питання, щоб не було таких трагедій в місті Києві. Відповідно ухвалили таке рішення. Але жодного документа, жодної аргументації, жодного якогось прогнозу, офіційного підпису під листом, позиції військової, позиції ДСНС не було. Тобто єдине, чим керувалися - що це необхідно зробити і прийняли рішення.

Ну, прийняли і прийняли, окей. Але та кількість петицій, яка сьогодні є, той запит від киян точно говорить про те, що це рішення потрібно переглянути. І переглянути фахово. Для цього вкрай необхідно, щоб кожен, хто несе відповідальність - військові, ДСНС, профільні служби, Департамент транспортної інфраструктури, комунальні підприємства - теж сказали свою думку, підписалися під цим. Щоб потім на основі цих матеріалів було сформоване рішення.

Це - бюрократичний процес, ви його вже запустили?

Так, запустив. В нас працює робоча група, напрацьовуються всі алгоритми, і ми вийдемо з фінальним рішенням.

Коли?

На наступному засіданні Ради оборони.

Яке в нас коли відбудеться?

Важко сказати, коли саме воно відбудеться. Є певні дати в протоколах. 18 лютого, здається, це останній день, коли будуть напрацьовані всі матеріали. Я сподіваюся, що через тиждень ми вийдемо на фінальне рішення.

Якщо грубо, до кінця лютого ситуація з транспортом Києві може змінитися?

Так.

Звичайно, що це колективне рішення і воно буде таким, яким ви всі разом його ухвалите, але на вашу думку, яким воно має бути? Має їздити транспорт під час тривоги весь чи не має їздити взагалі? Що тоді робити з приватними автівками? Який сценарій, на вашу думку, є оптимальним?

На мою думку, кожен, наприклад, водій, який не хоче їхати в комунальному транспорті під час тривоги, має право вийти з транспорту і піти в укриття. Це - право кожної людини на захист. Перше.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко

Друге. Коли ми говоримо про те, що, наприклад, метрополітен на відкритих ділянках не поїде, ми маємо задублювати ці маршрути тоді наземним транспортом.

Третій момент. Ми точно маємо передбачити різні ризики під час повітряних тривог. Тому що, коли, наприклад, перекривається транспорт і ми знаємо точно, що нічого не відбувається, оскільки там десь тренування на Росії, то сто відсотків в цей момент транспорт може їхати. І таких ситуацій дуже багато.

Це те, про що говорив Володимир Зеленський, що коли злітають МІГи, вся країна паралізована. Тоді це вже питання, мабуть, до розвідки.

Це питання в тому числі до військових, які сьогодні беруть участь у напрацюванні алгоритму.

«Навколо Києва багато укріплень, вони ще будуються, на це виділяються кошти»

Ще одна важлива тема - відновлення постраждалих будівель в Києві. Багато закидів є до міської влади щодо відбудови будинків, у які прилетіло.

Вони всі різні. Перший кейс, який спадає на думку, - Жилянська, Банкова історичні будинки. Є постраждалі багатоквартирні панельні будинки. Поясніть, будь ласка, просто і зрозумілою мовою людям, які питають, коли і як міська влада сприятиме - або не сприятиме, це теж відповідь - відновленню їхніх будівель. Від чого це залежить?

Якщо говорити простою мовою, міська влада фінансує відновлення таких будинків. Відбувається це за бюрократичною процедурою. І, в принципі, цей процес іде.

Якщо говорити конкретно про Жилянську, то там є технічні моменти. Як мені знову ж таки пояснювали профільні заступники Віталія Володимировича, є люди, які готові отримати кошти за державною програмою “єВідновлення”, а для того, щоб відбудувати повністю будинок, потрібно згода усіх власників. І ще я зрозумів з того, що мені доповідали по будинку на Жилянській, - нібито не можна відбудувати цей будинок. Я поки не розібрався з цим питанням досконально, тому що, щоб визначити, чи може будинок бути відновлений повністю, має бути експертиза, я її поки не бачив. На мою думку, відновити можна будь-який об'єкт.

Що значить, ще не бачили експертизи? Жилянська була вже понад два роки тому.

Станом на сьогодні я не бачив експертизи, що не можна відновити будинок або побудувати новий на цьому місці.

Фото: КМВА Наслідки ракетного удару на вул. Володимира Сальського в Києві.

Рік тому були прильоти на Воскресенку. Це забудова переважно так званими “чешками” або “хрущівками”. Там точно немає історичної цінності, але з відбудовою за рік теж нічого не змінилося. Таких кейсів є багато. Я мовчу про Банкову, бо історичні будинки - це окрема історія.

По Банковій, до речі, окрема історія, тому що це перший будинок, який є архітектурною пам'яткою. Там насправді складне питання, оскільки для того, щоб його відновити, потрібно пройти певний бюрократичний шлях від отримання дозволу, проєкту і так далі.

А до цього часу власники квартир не отримують навіть компенсації, наскільки я розумію.

Так, абсолютно вірно.

Нехороші новини для власників тих квартир.

Але цей процес іде, і якраз міська влада сьогодні співпрацює з державною, тому що цей будинок був на балансі колись ДУСа. Але, на мою думку, це може бути швидше.

Давайте абстрагуємося від старої елітної забудови. Я сказала про Воскресенку, були кейси на Теремках, вже зараз є кейси на Оболоні. Їх багато по місту. І це звичайне житло звичайних людей, які не можуть собі дозволити самі робити ремонти. І це ж навіть не ремонт, а питання понівеченого даху, наприклад.

Це питання повноцінного відновлення.

Так де міська влада в цьому питанні?

У мене таке ж питання. Чому це не відбувалося до цього?

Ви говорили на цю тему з мером міста?

Я говорив з профільним заступником.

І що він вам сказав?

Він якраз все чітко пояснює. На кожний момент є аргументація бюрократична. Можу сказати, що основна проблема – це бюрократія.

Фото: EPA/UPG

В Харкові теж є бюрократія, в Запоріжжі є бюрократія. Це як ДБН і ДСТУ - вони скрізь однакові.

Абсолютно вірно.

Тобто там працює, у нас не працює?

Можливо, в якихось моментах у нас не працює.

Але, дивіться, що важливо розуміти. Один із закидів, який був до мене нещодавно (з боку мера Віталія Кличка. - С.К.), що я нібито блокую якусь роботу в тому числі по відновленню. Але коли я дивився розпорядження, яке мені принесли на підпис, там є багато питань. У мене, в принципі, багато запитань. До роботи.

Кого? Мера?

Профільних департаментів.

На останок ще дві важливі теми. Перша - фортифікації. Чи відбувся якийсь якісний прогрес з фортифікаційними укріпленнями навколо Києва?

Вчора якраз був в Київській області, тому що Київська обласна військова адміністрація і Київська міська військова адміністрація співпрацюють дуже плідно в питанні фортифікаційного обладнання. І бачив на свої власні очі, що є багато укріпленнь. Вони збудовані, вони будуються, на це виділяються кошти. Є і в місті Києві по території.

Тобто місто захищене у разі чого?

Я думаю, що так. Київська область велика, різна, і дуже серйозна робота ведеться в цьому напрямку. Виділяються кошти, це все в пріоритеті.

Коли я спілкувався в один з перших днів на новій посаді з керівниками угруповування Сил засобів оборони міста Києва, на моє питання, чи потрібно щось додаткове зараз від міста і так далі, сказали, що з цим якраз питань ніколи немає. Тобто місто чітко розуміє цей пріоритет і завжди фінансує будівництво.

Фото: facebook/Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко під час візиту до 112ї окремї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ на Півночі

А що з мобілізаційним планом по місту? Наскільки він виконаний? Розумію, що ви не є кінцевим відповідачем в цьому питанні, але порядок цифр знаєте?

Не думаю, що про це можна говорити відкрито і відверто.

Якщо Володимир Зеленський говорить, що ми мобілізуємо 30 тисяч на місяць, то це - відкрита інформація. То скільки приблизно мобілізуємо по Києву?

Давайте без цифр. Скажу так: якщо брати Київ як регіон - він один з найкращих по показниках мобілізації.

Завершуючи, не думаю, що нашим глядачам дуже цікаве ваше особисте життя, але оскільки ви PEP, займаєте фактично політичну посаду і декларуєтесь, не можу вас не спитати про наступне.

В 23-му році ви двічі намагалися розлучитися зі своєю дружиною - сестрою дружини очільника НАБУ Семена Кривоноса. Двічі! Коли вас нарешті розлучили, ви вже на наступний день подали апеляцію на це рішення, суд своє рішення анулював і вас знов визнали чоловіком та дружиною. Що це, вибачте, за Санта Барбара? Схоже на спробу уникнути декларування якихось доходів або щось таке.

Ні, це звичайне людське питання.

Прямо два рази?

Прямо два.

…Але важливо, що у підсумку ми разом.

Тобто в декларації все буде відображено?

Звісно.