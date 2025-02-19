​Трамп обізвав українського президента «диктатором без виборів»

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського «диктатором без виборів» і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.
Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі Truth Social.
Лідер США вважає, що Володимир Зеленський «переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися».
Трамп заявив, що Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і при цьому «гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають натомість».
Також американський президент заявив, що Зеленський нібито «визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, «пропала».
Трамп знову згадав про «низький» рейтинг Зеленського і закликав його діяти «швидко, інакше в нього не залишиться країни».
- Поередня заява американського президента про рейтинг Зеленського пролунала після переговорів делегацій США і РФ у Саудівській Аравії, куди представників України і Європи не запросили.
- Президент України назвав дезінформацією слова Трампа про те, що він нібито має лише 4% рейтингів. Зеленський заявив, що ця дезінформація іде від Росії. Україна має докази, що Штати і Росія обговорюють ці цифри.
- Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що більше половини українців (57%) довіряють Зеленському.
- Президент на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Але українці цього не хочуть і бояться. Крім того, вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Також Стефанчук запевнив, що вибори в Україні відбудуться, а ось "рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати".
- Президент також повідомляв, що США надали Україні близько $67 млрд допомоги зброєю і 31 млрд – прямою фінансовою допомогою. Це зовсім не 500 млрд доларів, на які Трамп хоче отримати мінеральних ресурсів України.
- Загалом станом на зараз війна коштувала Україні близько 320 млрд доларів.
- Тим часом у США поступово падає рівень підтримки Трампа серед населення, передає Reuters. Відсоток громадян, які вважають, що економіка Штатів рухається неправильним шляхом, зросла до 53% цього місяця. У січні цифра становила 43%. Громадське схвалення економічного керівництва Трампа впало до 39% із 43%. Частка американців, які не схвалюють його президентство, зросла ще суттєвіше — до 51% в останньому опитуванні порівняно з 41% відразу після його вступу на посаду.