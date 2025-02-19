​Трамп обізвав українського президента «диктатором без виборів»

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського «диктатором без виборів» і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі Truth Social.

Лідер США вважає, що Володимир Зеленський «переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися».

Трамп заявив, що Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і при цьому «гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають натомість».

Також американський президент заявив, що Зеленський нібито «визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, «пропала».

Трамп знову згадав про «низький» рейтинг Зеленського і закликав його діяти «швидко, інакше в нього не залишиться країни».