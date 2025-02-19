Росіяни обстріляли Купʼянськ-Вузловий і поранили двох людей

19 лютого російські окупанти вдарили по Купʼянськ-Вузловому на Харківщині.
Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, ворог застосував безпілотник, під обстріл потрапив житловий сектор. Тут отримали поранення двоє осіб.
«Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 років . Їх шпиталізували у тяжкому стані», - уточнив керівник ОВА.
- Того ж дня росіяни застосували КАБи по Купʼянську, в результаті чого загинула людина.
- Також вороги атакували з безпілотника село Вільхуватка Куп'янського району на Харківщині і поранили одну людину.
- Крім того, загарбники двічі атакували FPV-дронами село Івашки Золочівської громади. Під ударом опинився гуманітарний центр.