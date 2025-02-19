Росіяни обстріляли Купʼянськ-Вузловий і поранили двох людей

наслідки російського обстрілу Купʼянська-Вузлового на Харківщині 19 лютого 2025 року

19 лютого російські окупанти вдарили по Купʼянськ-Вузловому на Харківщині.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, ворог застосував безпілотник, під обстріл потрапив житловий сектор. Тут отримали поранення двоє осіб.

«Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 років . Їх шпиталізували у тяжкому стані», - уточнив керівник ОВА.