СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Купʼянськ-Вузловий і поранили двох людей

Потерпілі – у важкому стані.

Росіяни обстріляли Купʼянськ-Вузловий і поранили двох людей
наслідки російського обстрілу Купʼянська-Вузлового на Харківщині 19 лютого 2025 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

19 лютого російські окупанти вдарили по Купʼянськ-Вузловому на Харківщині.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, ворог застосував безпілотник, під обстріл потрапив житловий сектор. Тут отримали поранення двоє осіб.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

«Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 років . Їх шпиталізували у тяжкому стані», - уточнив керівник ОВА.

  • Того ж дня росіяни застосували КАБи по Купʼянську, в результаті чого загинула людина.
  • Також вороги атакували з безпілотника село Вільхуватка Куп'янського району на Харківщині і поранили одну людину.
  • Крім того, загарбники двічі атакували FPV-дронами село Івашки Золочівської громади. Під ударом опинився гуманітарний центр.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies