Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни
Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Повідомлено про підозру "полковнику внутрішньої служби ДНР", який вербуває засуджених у виправних колоніях воювати проти України

Бойовик займається мобілізацією засуджених громадян.

Повідомлено про підозру "полковнику внутрішньої служби ДНР", який вербуває засуджених у виправних колоніях воювати проти України
Фото: прокуратура Донецької області

Вербує засуджених у виправних колоніях воювати проти України — повідомлено про підозру "полковнику внутрішньої служби ДНР".

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", — ідеться у повідомленні.

У 2014 році чоловік залишився в окупованій Макіївці та працевлаштувався до "пенітенціарної служби" квазіреспубліки. Після повномасштабного вторгнення рф на територію України він продовжив будувати "кар’єру". 

За сумлінну службу ворогу йому присвоїли фейкове звання полковника внутрішньої служби. Крім того, призначили на посаду "заступника начальника головного управління федеральної служби виконання покарань ДНР".  Він займається мобілізацією засуджених громадян в місцях позбавлення волі та вербує їх підписувати контракти на військову службу. Крім того, проводить зустрічі з вихованцями спеціалізованих дитячих закладів, де ідеалізує кремлівський режим.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies