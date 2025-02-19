Повідомлено про підозру "полковнику внутрішньої служби ДНР", який вербуває засуджених у виправних колоніях воювати проти України

Вербує засуджених у виправних колоніях воювати проти України — повідомлено про підозру "полковнику внутрішньої служби ДНР".

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", — ідеться у повідомленні.

У 2014 році чоловік залишився в окупованій Макіївці та працевлаштувався до "пенітенціарної служби" квазіреспубліки. Після повномасштабного вторгнення рф на територію України він продовжив будувати "кар’єру".

За сумлінну службу ворогу йому присвоїли фейкове звання полковника внутрішньої служби. Крім того, призначили на посаду "заступника начальника головного управління федеральної служби виконання покарань ДНР". Він займається мобілізацією засуджених громадян в місцях позбавлення волі та вербує їх підписувати контракти на військову службу. Крім того, проводить зустрічі з вихованцями спеціалізованих дитячих закладів, де ідеалізує кремлівський режим.