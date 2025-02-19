Вони випробували свої сили у керуванні сноубордом, лижами і лижним кріслом.

Ветеран перед спуском у парі з інструктором

Українські ветерани за підтримки інструкторів провели тренування на адаптивних кріслах й інших приладах для гірськолижного спорту у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Фото: Віталій Ткачук Інструктори навчають українських ветеранів

Фото: Віталій Ткачук

Професійні інструктори індивідуально працювали з кожним ветераном, щоб мінімізувати можливість отримати травму під час спуску.

«Працювати з людьми з інвалідністю нас вчили в Італії. На щастя, ми досить швидко зрозуміли основні аспекти, тому складнощів не було. Працювати з нашими ветеранами легко. Так, інколи вони соромляться, закриваються в собі, але це все на початковому етапі. Вони швидко вчаться та їздять. Головне у навчанні – пояснити і не жаліти. Водночас необхідно дотримуватися усіх правил безпеки, бо нашим героям потрібен драйв й емоції, а не нові травми»,– пояснив Владислав Захаренко, один з інструкторів.

Фото: Віталій Ткачук Український захисник Олексій

Український ветеран Олексій високо оцінив якість навчання та запевнив, що у користуванні лижами немає нічого надскладного.

«Головне у цій справі – це слухати інструктора. Вони гарно усе пояснюють, тому вдається легко стати на лижі. Я вважаю, що такі ініціативи дуже потрібні, адже допомагають розвеселитися, отримати позитивні емоції та здобути новий досвід. Обов’язково ще прийду покататися на лижах», – сказав він.

Фото: Віталій Ткачук

Військові займалися по черзі та ділилися враженнями з побратимами. На думку ветерана Сергія, наявність друзів допомагає швидше адаптуватися до нових умов.

«Організація заходу дум крута, якщо чесно. Ми веселимося, катаємося разом зі своїми побратимами, а цей факт дуже підіймає настрій. Серед своїх спокійніше», – розповів український захисник.

Фото: Віталій Ткачук

Нагадаємо, збірна України взяла участь в Іграх Нескорених – спеціальних змаганнях серед ветеранів війни, які цьогоріч проходили у Канаді.