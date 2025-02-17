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Україна завоювала 30 медалей на "Іграх нескорених-2025"

Спортсмени змагалися в 11 дисциплінах. 

Україна завоювала 30 медалей на "Іграх нескорених-2025"
Збірна України вирушає на Ігри Нескорених (архівне фото)
Фото: serhiikorovayny/instagram

Збірна України завершила свої виступи на "Іграх нескорених-2025", що відбулися у Канаді. Наші спортсмени здобули 30 медалей, що стало другим найкращим показником в історії України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Українська команда, яку представляли 35 ветеранів та військовослужбовців, здобула 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

Спортсмени змагалися в 11 дисциплінах, серед яких є новітні - гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлінг, а також традиційні - дисципліни, такі як плавання та волейбол сидячи.

Збірна України має такі результати:

  • Плавання – 5 золотих, 2 срібні, 1 бронзова медаль.
  • Лижні перегони – 2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова медаль.
  • Біатлон – 2 золоті, 1 срібна, 2 бронзові медалі.
  • Сноубординг – 2 золоті, 1 бронзова медаль.
  • Гірськолижний спорт – 1 золота, 2 срібні медалі.
  • Веслування на тренажерах – 4 срібні медалі.
  • Скелетон – 1 бронзова медаль.
  • Волейбол сидячи – 1 бронзова медаль.

Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. 

Фундація Invictus Games була заснована принцем Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до "Ігор Нескорених" приєдналася і Україна.

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