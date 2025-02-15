Денис Берінчик втратив пояс чемпіона світу за версією WBO

Український боксер Денис Берінчик програв перший бій у професійній кар'єрі. На арені Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку наш співвітчизник зазнав поразки у своєму дебютному захисті чемпіонського титулу в легкій вазі за версією WBO.

Суперник українця, непереможний американець Кейшон Девіс, розпочав бій відчутно активніше. Вже у третьому раунді Берінчик побував у нокдауні після удару в корпус. Надалі в Дениса пішла кров носом, яку катмен у перерві між раундами марно намагався зупинити.

У четвертому раунді ще один влучний удар Девіса змусив Берінчика вдруге опинитися на канвасі. Цього разу піднятися забракло сил. Рефері відрахував нокаут.

Для 25-річного Девіса це вже тринадцята перемога на профі-ринзі і перший чемпіонський пояс.