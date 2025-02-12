Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна здійснив камбек на "Сіті оф Манчестер"

Футбольна Ліга чемпіонів у вівторок вперше познайомилася з новим для себе явищем - стадією стикових матчів, яку можна умовно вважати 1/16 фіналу. І одразу з топовою вивіскою: мадридський "Реал" українця Андрія Луніна поїхав в гості до "Манчестер Сіті".

Сценарій гри справді нагадував голлівудський блокбастер: аж до 86-ої хвилині на першому плані були лише визнані зірки світового масштабу. Ерлінг Голанд оформив дубль за "містян", а між цими двома взяттями воріт своє слово сказав діамант у короні "королівського" клубу Кіліан Мбаппе.

Здавалося б, в іспанців попереду домашня гра, тож можна буде виправитися за тиждень. Але майстри камбеків у Лізі чемпіонів знову показали свою магію. Спершу Браїм Діаз вирівняв становище, а вже у компенсований час Джуд Беллінгем перевернув усе в цей вечір, принісши "Реалу" перемогу 3:2. Андрій Лунін святкував з лави запасних.

В інших парах 1/16-ої "Боруссія" Дортмунд розгромила "Спортінг", а "ПСЖ" - "Брест" з однаковим рахунком 3:0, а "Ювентус" був сильнішим за "ПСВ" 2:1.