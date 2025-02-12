Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня
Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна здійснив камбек на "Сіті оф Манчестер"

Протистояння мадридців та чемпіонів Англії виправдало високі очікування.

Ліга чемпіонів: "Реал" Луніна здійснив камбек на "Сіті оф Манчестер"
Манчестер Сіті - Реал 2:3
Фото: EPA\UPG

Футбольна Ліга чемпіонів у вівторок вперше познайомилася з новим для себе явищем - стадією стикових матчів, яку можна умовно вважати 1/16 фіналу. І одразу з топовою вивіскою: мадридський "Реал" українця Андрія Луніна поїхав в гості до "Манчестер Сіті".

Сценарій гри справді нагадував голлівудський блокбастер: аж до 86-ої хвилині на першому плані були лише визнані зірки світового масштабу. Ерлінг Голанд оформив дубль за "містян", а між цими двома взяттями воріт своє слово сказав діамант у короні "королівського" клубу Кіліан Мбаппе. 

Здавалося б, в іспанців попереду домашня гра, тож можна буде виправитися за тиждень. Але майстри камбеків у Лізі чемпіонів знову показали свою магію. Спершу Браїм Діаз вирівняв становище, а вже у компенсований час Джуд Беллінгем перевернув усе в цей вечір, принісши "Реалу" перемогу 3:2. Андрій Лунін святкував з лави запасних.

В інших парах 1/16-ої "Боруссія" Дортмунд розгромила "Спортінг", а "ПСЖ" - "Брест" з однаковим рахунком 3:0, а "Ювентус" був сильнішим за "ПСВ" 2:1. 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies