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ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі

Дискваліфікацію росіян та білорусів продовжили до наступного засідання центральної ради.

ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі
Штаб-квартира ФІБА "Будинок баскетболу Патріка Баумана"
Фото: fiba.basketball

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) продовжила відсторонення Росії та Білорусі у змаганнях під своєю егідою, зокрема, й від змагань у баскетболі 3х3.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

“ФІБА підтвердила поточний статус двох національних федерацій Росії та Білорусі на черговому засіданні центральної ради Міжнародної федерації баскетболу”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що дискваліфікацію росіян та білорусів продовжили до наступного засідання центральної ради.

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