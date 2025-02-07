Дискваліфікацію росіян та білорусів продовжили до наступного засідання центральної ради.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) продовжила відсторонення Росії та Білорусі у змаганнях під своєю егідою, зокрема, й від змагань у баскетболі 3х3.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

“ФІБА підтвердила поточний статус двох національних федерацій Росії та Білорусі на черговому засіданні центральної ради Міжнародної федерації баскетболу”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дискваліфікацію росіян та білорусів продовжили до наступного засідання центральної ради.