Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) продовжила відсторонення Росії та Білорусі у змаганнях під своєю егідою, зокрема, й від змагань у баскетболі 3х3.
Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.
“ФІБА підтвердила поточний статус двох національних федерацій Росії та Білорусі на черговому засіданні центральної ради Міжнародної федерації баскетболу”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що дискваліфікацію росіян та білорусів продовжили до наступного засідання центральної ради.
- У травні 2022 року ФІБА ухвалила рішення про усунення всіх збірних РФ та Білорусі від своїх змагань.