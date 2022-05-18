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ФІБА виключила збірні Росії та Білорусі зі своїх змагань

Чергові спортивні санкції від міжнародних федерацій.

ФІБА виключила збірні Росії та Білорусі зі своїх змагань
Фото: FIBA

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про усунення всіх російських та білоруських збірних від своїх змагань, повідомляє пресслужба федерації.

Виконавчий комітет ФІБА ухвалив таке рішення:

  1. Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не повинні проводитись у Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.
  2. Збірні Росії та Білорусі мають бути зняті з наступних змагань ФІБА:
  • Відбіркові матчі чемпіонату світу FIBA-2023;
  • Чемпіонат світу FIBA U17 серед дівчат;
  • Чемпіонат світу-2022 серед жінок.

Також команди з Росії та Білорусі виключені з Чемпіонату світу-2022 з баскетболу 3х3, з кваліфікації Кубка Європи FIBA 3х3 2022 та Кубка Європи FIBA 3×3.

Крім того, Росію виключили з Ліги націй FIBA 3х3 U23, а Білорусь - з Чемпіонату світу FIBA 3×3 U18.

Також у FIBA повідомили, що цими днями буде повідомлено рішення щодо російських збірних та клубів, які виступають під егідою FIBA Europe та Ліги чемпіонів.

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