ФІБА виключила збірні Росії та Білорусі зі своїх змагань

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про усунення всіх російських та білоруських збірних від своїх змагань, повідомляє пресслужба федерації.

Виконавчий комітет ФІБА ухвалив таке рішення:

Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не повинні проводитись у Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення. Збірні Росії та Білорусі мають бути зняті з наступних змагань ФІБА:

Відбіркові матчі чемпіонату світу FIBA-2023;

Чемпіонат світу FIBA U17 серед дівчат;

Чемпіонат світу-2022 серед жінок.

Також команди з Росії та Білорусі виключені з Чемпіонату світу-2022 з баскетболу 3х3, з кваліфікації Кубка Європи FIBA 3х3 2022 та Кубка Європи FIBA 3×3.

Крім того, Росію виключили з Ліги націй FIBA 3х3 U23, а Білорусь - з Чемпіонату світу FIBA 3×3 U18.

Також у FIBA повідомили, що цими днями буде повідомлено рішення щодо російських збірних та клубів, які виступають під егідою FIBA Europe та Ліги чемпіонів.