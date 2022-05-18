Російського гімнаста дискваліфікували на рік за використання літери Z

Дисциплінарна комісія Фонду етики гімнастики Міжнародної федерації гімнастики (FIG) дискваліфікувала росіянина Івана Куляка, повідомляє пресслужба FIG.

Російському гімнасту заборонено виступати у будь-яких змаганнях чи подіях під егідою FIG або організованих будь-яким її членом протягом одного року.

Куляк отримав покарання за інцидент, який стався на початку березня на етапі Кубка світу у Досі. Росіянин вийшов на нагородження у формі із нагрудною літерою Z.

У підсумку результат Куляка на етапі в Досі анулювали. Тоді він завоював "бронзу", але тепер зобов'язаний повернути нагороду, а також повернути отримані за неї призові (500 франків чи еквівалент у доларах).

Крім того, Куляк зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 2000 швейцарських франків як компенсацію за понесені комісією витрати.

Раніше у травні Міжнародна федерація автоспорту (FIA) дискваліфікувала російського гонщика Артема Северюхіна, який на етапі чемпіонату Європи з картингу показав нацистський жест.