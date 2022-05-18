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Збірна України під час підготовки до матчу плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії здобула другу перемогу в сезоні

Команда Петракова обіграла "Емполі".

Збірна України під час підготовки до матчу плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії здобула другу перемогу в сезоні
Фото: УАФ

Збірна України в рамках підготовки до матчу плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії в Емполі провела спаринг з однойменною командою.

Команда Олександра Петракова, представлена першими легіонерами цього сезону (Роман Яремчук і Георгій Зубков), здобула перемогу – 3:1.

Голи на рахунку Яремчука, Олександра Караваєва та його тезки Пихаленка, який забиває у другому матчі поспіль за збірну.

Нагадаємо, у травні "синьо-жовті" провели перший для себе цього року поєдинок, обігравши в Менхенгладбаху місцеву "Боруссію" – 2:1.

Додамо, що вже сьогодні збірна України проведе товариський матч із хорватською "Рієкою".

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