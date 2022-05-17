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Збірна України перед матчем плей-оф на ЧС-2022 проти Шотландії зазнала трьох втрат

Не допоможуть у матчі проти Tartan Army Бєсєдін, Буяльський і Гармаш.

Збірна України перед матчем плей-оф на ЧС-2022 проти Шотландії зазнала трьох втрат
Фото: УАФ

Три гравці київського "Динамо" - Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський та Денис Гармаш залишилися поза складом збірної України і не готуватимуться до матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії, повідомляє xsport.ua.

Зазначимо, що гравці були викликані у розташування команди на товариські матчі та зіграли у першому спарингу проти гладбахської "Боруссії".

Рішення "відчепити" трьох динамівців належить особисто головному тренеру Олександру Петракову.

Напередодні до тренувального табору національної команди України у Словенії приєдналися три футболісти. Це Данило Сікан ("Ганза"/"Шахтар"), Олександр Зубков ("Ференцварош") та Тарас Качараба ("Славія").

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