Фото: ФК "Динамо"

У рамках благодійного євротуру чемпіон країни "Динамо" провів другий матч. Суперником підопічних Мірчі Луческу був "Галатасарай".

Поєдинок у Стамбулі, як і перший матч проти польської "Легії", закінчився перемогою "Динамо" – 3:1.

Як і матчі у Варшаві, у переможців відзначилися Віталій Буяльський та Артем Бесєдін, ще один гол записав на свій рахунок Віктор Циганков.

Нагадаємо, "Динамо" протягом квітня-травня завдяки підтримці керівництва нашої держави проведе низку товариських ігор з топклубами Європи. Зібрані кошти підуть на підтримку постраждалих від війни українців.