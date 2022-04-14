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Гамільтон закликав увесь світ допомогти Україні

Льюїс молиться за народ України.

Льюїс Гамільтон
Фото: Twitter Mercedes
Льюїс Гамільтон

7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон висловив підтримку українському народові у війні з Росією.

При цьому британець закликав увесь світ допомогти Україні впоратися з військовою агресією Росії.

"Я молюся за народ України. Сила, яку вони виявили за цей час, неймовірна. Ми повинні підтримувати їх. Сім'ї переселяються, розлучаються та гинуть. Український народ - особливо жінки та діти - зазнає насильства і потребує нашої допомоги", - написав Льюїс у сториз свого Instagram.

Раніше свою підтримку висловив ще один чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель. Німецький пілот "Астон Мартін" закликав серію надати фінансову допомогу українському народу.

Зазначимо, що Себастьян цього сезону використовує в гонках шолом в українських кольорах, як і гонщик "Альфа Таурі" П'єр Гаслі.

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