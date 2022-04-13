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На аукціоні на підтримку України продано медаль Олімпіади-2012 у Лондоні

Велогонщик Тоні Мартін виставив на торги свою олімпійську нагороду.

Тоні Мартін
Фото: Bild
Тоні Мартін

Німецький професійний шосейний велогонщик, чотириразовий чемпіон світу в індивідуальній гонці з роздільним стартом (2011, 2012, 2013, 2016) і триразовий чемпіон світу в командних гонках (2012, 2013, 2016) Тоні Мартін виставив на аукціон свою срібну медаль Олімпіади-2012 у Лондоні, завойовану в індивідуальній гонці із роздільним стартом.

У результаті торги виграла компанія з виробництва спортивного харчування, яка придбала медаль за 35 тисяч євро. 

Гроші були пожертвувані Мартіном на придбання медикаментів для українських лікарень, а також для допомоги українським дітям-біженцям.

Варто зазначити, що компанія вирішила повернути нагороду її власнику.

Додамо, що 36-річний Мартін завершив професійну кар'єру наприкінці минулого року.

Нагадаємо, переможець "Тур де Франс" Ян Ульріх продав свій велосипед, щоб допомогти Україні.

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