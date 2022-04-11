ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ГоловнаСпорт

Переможець "Тур де Франс" продав свій велосипед, щоб допомогти Україні

Ян Ульріх висловив підтримку нашій країні.

Ян Ульріх
Фото: janullrichofficial/Instagram
Ян Ульріх

Легендарний велогонщик Ян Ульріх провів благодійний аукціон, на якому було продано велосипед, на котрому німець ганявся на "Тур де Франс-1998", повідомляє Bild.

Усі зібрані 40,1 тис. євро 48-річний уродженець східнонімецького Ростока відправив до фонду "Серце для дітей", через який буде придбано ліки, продукти харчування та інші речі першої необхідності для українських дітей-біженців.

Нагадаємо, Ульріх є переможцем "Великої петлі-1997" та "Вуельти-1999".

Любителем німець ставав олімпійським чемпіоном-2000 Сіднея у груповій гонці та тричі чемпіоном світу (у 1999 та 2001 роках в індивідуальній гонці, у 1993 році у груповій гонці).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також