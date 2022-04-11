Фото: janullrichofficial/Instagram Ян Ульріх

Легендарний велогонщик Ян Ульріх провів благодійний аукціон, на якому було продано велосипед, на котрому німець ганявся на "Тур де Франс-1998", повідомляє Bild.

Усі зібрані 40,1 тис. євро 48-річний уродженець східнонімецького Ростока відправив до фонду "Серце для дітей", через який буде придбано ліки, продукти харчування та інші речі першої необхідності для українських дітей-біженців.

Нагадаємо, Ульріх є переможцем "Великої петлі-1997" та "Вуельти-1999".

Любителем німець ставав олімпійським чемпіоном-2000 Сіднея у груповій гонці та тричі чемпіоном світу (у 1999 та 2001 роках в індивідуальній гонці, у 1993 році у груповій гонці).