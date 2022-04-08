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Кулеба став на захист футболістів "Динамо" та "Шахтаря", які залишили Україну

Футбольна дипломатія може залучити мільйони вболівальників на допомогу Україні.

Кулеба став на захист футболістів "Динамо" та "Шахтаря", які залишили Україну
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу "Динамо" та "Шахтаря" - проведення серії благодійних матчів у Європі.

"Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників у всьому світі на допомогу Україні, що дуже важливо. Цим благодійним туром ми продовжимо підтримувати увагу світу до російської агресії проти України та збиратимемо додаткові кошти для української армії", — наводить слова Кулеби пресслужба "гірників".

Усі кошти від реалізації квитків на матчі та від реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також дітям, які постраждали від війни.

Перший матч "Шахтаря" - проти грецького "Олімпіакоса" - відбудеться завтра, а 12 квітня у євротурі стартує "Динамо": суперником киян буде польська "Легія".

Нагадаємо, в Україні триває дискусія про те, чи патріотично вчинило керівництво футбольних грандів, організувавши виїзд клубів за кордон у воєнний час.

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