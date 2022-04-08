Кулеба став на захист футболістів "Динамо" та "Шахтаря", які залишили Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу "Динамо" та "Шахтаря" - проведення серії благодійних матчів у Європі.

"Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників у всьому світі на допомогу Україні, що дуже важливо. Цим благодійним туром ми продовжимо підтримувати увагу світу до російської агресії проти України та збиратимемо додаткові кошти для української армії", — наводить слова Кулеби пресслужба "гірників".

Усі кошти від реалізації квитків на матчі та від реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також дітям, які постраждали від війни.

Перший матч "Шахтаря" - проти грецького "Олімпіакоса" - відбудеться завтра, а 12 квітня у євротурі стартує "Динамо": суперником киян буде польська "Легія".

Нагадаємо, в Україні триває дискусія про те, чи патріотично вчинило керівництво футбольних грандів, організувавши виїзд клубів за кордон у воєнний час.