В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
ГоловнаСпорт

Суркіс та Луческу провели зустріч у Румунії та обговорили майбутнє "Динамо"

У Румунії динамівці перебувають на зборах.

Суркіс та Луческу провели зустріч у Румунії та обговорили майбутнє "Динамо"
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Фото: fcdynamo.kiev.ua

У Бухаресті президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер команди Мірча Луческу провели зустріч, повідомляє sportarena.com з посиланням на румунський ресурс Prosport.

Зустріч відбулася у ресторані "Ватра". На ній були присутні також Григорій Суркіс та футбольний агент Аркадій Запорожану.

За інформацією, сторони домовилися, що Ігор Суркіс і надалі продовжуватиме спонсорувати "Динамо", а Луческу виконуватиме функції наставника.

Цього місяця "Динамо" розпочне серію благодійних матчів, які проводитимуться під гаслом "Матч за Світ! Зупинимо Війну!". 12 квітня команда Луческу зіграє проти польської "Легії".

Раніше Ігор Суркіс заявив, що сезон УПЛ-2021/22 навряд чи буде дограно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також