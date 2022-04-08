Суркіс та Луческу провели зустріч у Румунії та обговорили майбутнє "Динамо"

У Румунії динамівці перебувають на зборах.

У Бухаресті президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер команди Мірча Луческу провели зустріч, повідомляє sportarena.com з посиланням на румунський ресурс Prosport.

Зустріч відбулася у ресторані "Ватра". На ній були присутні також Григорій Суркіс та футбольний агент Аркадій Запорожану.

За інформацією, сторони домовилися, що Ігор Суркіс і надалі продовжуватиме спонсорувати "Динамо", а Луческу виконуватиме функції наставника.

Цього місяця "Динамо" розпочне серію благодійних матчів, які проводитимуться під гаслом "Матч за Світ! Зупинимо Війну!". 12 квітня команда Луческу зіграє проти польської "Легії".

Раніше Ігор Суркіс заявив, що сезон УПЛ-2021/22 навряд чи буде дограно.