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Володар "Золотого м'яча" взяв у руки зброю, щоб захищати Україну

У якому підрозділі ЗСУ чи тероборони проходить службу 61-річний Ігор Бєланов – не уточнюється.

Ігор Бєланов
Фото: facebook.com
Ігор Бєланов

Володар "Золотого м'яча" 1986 року, гравець збірної СРСР та колишній київський "динамівець" Ігор Бєланов (ліворуч) воює за Україну.

У якому підрозділі ЗСУ чи тероборони проходить службу 61-річний уродженець Одеси – не уточнюється.

Бєланов з початку війни активно допомагав українським військовим.

До війни він обіймав посаду співголови Комітету професійного футболу УАФ.

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