Володар "Золотого м'яча" 1986 року, гравець збірної СРСР та колишній київський "динамівець" Ігор Бєланов (ліворуч) воює за Україну.
У якому підрозділі ЗСУ чи тероборони проходить службу 61-річний уродженець Одеси – не уточнюється.
Бєланов з початку війни активно допомагав українським військовим.
До війни він обіймав посаду співголови Комітету професійного футболу УАФ.
1986 Ballon D’Or winner Ihor Belanov has joined his local Territorial Defence Unit 💪🐐🇺🇦— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 6, 2022
The Odesa native (L) is laying his life on the line to defend his country & resist RU imperialism pic.twitter.com/qGShKszDHc