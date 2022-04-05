20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСпорт

Шевченко готовий прихистити дві родини

Екснаставник збірної України подав необхідні документи для цього.

Шевченко готовий прихистити дві родини
Андрій Шевченко
Фото: Genoa CFC

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про допомогу українським біженцям у Великій Британії та Італії, повідомивши, що готовий прийняти кілька сімей.

"Більш ніж 100 тисяч сімей готові прийняти українських біженців. Єдина проблема у Великій Британії - це оформлення документів. Тому що Велика Британія пішла з Європейського Союзу, а там набагато простіше все.

У Великій Британії, щоб усе оформити, треба підготувати певний набір документів і почекати. Тому я вже заповнив ці документи, запросив дві сім'ї, швидше за все, завтра чи післязавтра запрошуватиму третю", - наводить слова Шевченка isport.ua.

"Я подав документи про те, що на цей момент готовий прийняти у себе дві сім'ї, тому що маю дві гостьові кімнати і за площею я можу це зробити. Я подаю документи – вони розглядають мої можливості і будуть визначатися, які сім'ї мені відправляти.

Здебільшого виїжджають у нас діти та матері. Тому мають бути особливі програми. Дуже багато робиться, як я вже сказав, у Євросоюзі, тут, безпосередньо в мене.

Ми зараз готуємо з мером Мілана програму прийому дітей, їхнє розміщення. Або з батьками, з мамою чи без неї. Має бути певна допомога з боку шкіл. Ця програма готується, і вона буде представлена наступного тижня.

Це в Мілані, але я постійно на зв'язку з послом і консулом. Цим займаються і в Римі, і у Вероні, і Бергамо. Я знаю, що Руслан Маліновський разом із дружиною дуже багато робить. Сьогодні весь світ об'єднався довкола цієї проблеми. Кожен намагається та робить усе, щоб допомогти”, - зазначив Шевченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також