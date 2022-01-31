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Збірну Польщі з футболу очолив Чеслав Міхневич

Усі питання щодо Андрія Шевченка закриті.

Збірну Польщі з футболу очолив Чеслав Міхневич
Фото: pzpn.pl

Новим головним тренером збірної Польщі з футболу призначено 51-річного польського фахівця Чеслава Міхневича, повідомляє офіційний сайт Польської футбольної спілки (PZPN).

"Після розмов, аналізу та довгих роздумів я зробив вибір, яким задоволений, і вважаю його найкращим з можливих за нинішніх умов.

Тренер Міхневич переконав мене конкретикою своїх планів. Наша головна мета - матчі плей-оф і, як ми обоє вважаємо, вихід на Чемпіонат світу в Катарі", - цитує голову PZPN Цезарія Кулешу пресслужба організації.

У першому матчі плей-оф відбору на ЧС-2022 збірна Польщі зіграє з Росією 24 березня. У разі успіху польська команда зустрінеться з переможцем пари Швеція - Чехія 29 березня.

Нагадаємо, одним з кандидатів на посаду наставника biało-czerwonych називали Андрія Шевченка. Проте українському фахівцю не вдалося домовитися про розірвання контракту з колишнім роботодавцем - клубом "Дженоа".

Додамо, що Шевченка звільнено з посади головного тренера генуезького клубу, проте контракт із ним не розірвано.

Григорій МухінГригорій Мухін
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